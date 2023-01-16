Нашли нож по следам крови в снегу: в Новосибирске поймали зарезавшего подругу мужчину

В Новосибирске задержали мужчину, который всадил нож в живот подруге. Сбегая с места преступления, он выбросил нож в снег, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Инцидент произошел накануне вечером в многоэтажном доме на улице Петухова. Соседи вызвали силовиков, когда услышали крики женщины, живущей в одной из квартир. «На место отправили сразу два экипажа вневедомственной охраны. Там бойцы нашли 35-летнюю сибирячку с колото-резаным ранением – её ударил ножом в живот мужчина. Сам он сбежал, выбросив орудие преступления со следами крови в снег», - рассказала пресс-секретарь ведомства Ольга Табатчикова. Раненую женщину оперативно увезли в больницу. Пока её оперировали врачи, росгвардейцы задерживали преступника. Его доставили в полицию.