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Posted Сегодня, 11:29

Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

Нашли нож по следам крови в снегу: в Новосибирске поймали зарезавшего подругу мужчину

Сегодня, 11:29
Фото: 1MI
В Новосибирске задержали мужчину, который всадил нож в живот подруге
В Новосибирске задержали мужчину, который всадил нож в живот подруге. Сбегая с места преступления, он выбросил нож в снег, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Инцидент произошел накануне вечером в многоэтажном доме на улице Петухова. Соседи вызвали силовиков, когда услышали крики женщины, живущей в одной из квартир.

«На место отправили сразу два экипажа вневедомственной охраны. Там бойцы нашли 35-летнюю сибирячку с колото-резаным ранением – её ударил ножом в живот мужчина. Сам он сбежал, выбросив орудие преступления со следами крови в снег», - рассказала пресс-секретарь ведомства Ольга Табатчикова.

Раненую женщину оперативно увезли в больницу. Пока её оперировали врачи, росгвардейцы задерживали преступника. Его доставили в полицию.

 

 

#Новосибирск#Новосибирская область#Нож#Криминал#Алина Шефер
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