Нашли нож по следам крови в снегу: в Новосибирске поймали зарезавшего подругу мужчину

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Инцидент произошел накануне вечером в многоэтажном доме на улице Петухова. Соседи вызвали силовиков, когда услышали крики женщины, живущей в одной из квартир.
«На место отправили сразу два экипажа вневедомственной охраны. Там бойцы нашли 35-летнюю сибирячку с колото-резаным ранением – её ударил ножом в живот мужчина. Сам он сбежал, выбросив орудие преступления со следами крови в снег», - рассказала пресс-секретарь ведомства Ольга Табатчикова.
Раненую женщину оперативно увезли в больницу. Пока её оперировали врачи, росгвардейцы задерживали преступника. Его доставили в полицию.