Новая вспышка кори зафиксирована в студенческом общежитии НГУ

«В общежитии зафиксированы случаи заболевания корью! Всем необходимо пройти осмотр в медицинском научно-образовательном центре НГУ по адресу: улица Ляпунова, 6! При себе иметь паспорт и сертификат о прививках», — цитирует текст объявления издание «Сибкрай.ру».

Роспотребнадзор, по словам уже упомянутого «Сибкрай.ру», подтвердил, что корь обнаружена в двух городах Новосибирской области — в самом Новосибирске и в Бердске, где еще несколько дней назад медики говорили о шести обнаруженных очагах.

По мнению специалистов, заболевают столь тяжелым инфекционным заболеванием прежде всего непривитые люди, в том числе и взрослые. В определенном смысле можно говорить, что именно антипрививочники и спровоцировали вспышку болезни, а также способствовали формированию очагов кори.