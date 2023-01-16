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Новая вспышка кори зафиксирована в студенческом общежитии НГУ

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Новый очаг вспышки кори выявили в НГУ: здоровые, бегом на прививку!

В Новосибирске выявили новый очаг вспышки кори — в студенческом общежитии НГУ

Об этом свидетельствует объявление, которое появилось в группе «Общежитие 1Б НГУ».

«В общежитии зафиксированы случаи заболевания корью! Всем необходимо пройти осмотр в медицинском научно-образовательном центре НГУ по адресу:  улица Ляпунова, 6! При себе иметь паспорт и сертификат о прививках», — цитирует текст объявления издание «Сибкрай.ру».
Роспотребнадзор, по словам уже упомянутого «Сибкрай.ру», подтвердил, что корь обнаружена в двух городах Новосибирской области — в самом Новосибирске и в Бердске, где еще несколько дней назад медики говорили о шести обнаруженных очагах.
По мнению специалистов, заболевают столь тяжелым инфекционным заболеванием прежде всего непривитые люди, в том числе и взрослые. В определенном смысле можно говорить, что именно антипрививочники и спровоцировали вспышку болезни, а также способствовали формированию очагов кори.

Ранее сообщалось, что в Бердске Новосибирской области выявили четыре очага кори.

#Общество#Новосибирск#Корь#Общежитие#Привика
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