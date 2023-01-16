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Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:12

Updated Сегодня, 10:12

Новосибирцы простились с погибшим на СВО 48-летним многодетным отцом

Сегодня, 10:04
Фото: Воробьевский сельсовет
Многодетный 48-летний отец Петр Леонов из Новосибирской области погиб на СВО
Многодетный 48-летний отец Петр Леонов из Венгеровского района Новосибирской области погиб на спецоперации. Он начал военную службу осенью 2022 года.

Мужчина родился в селе Воробьево, а после женитьбы переехал с семьей в Павлово. На малой родине он окончил школу, отучился на тракториста и оттуда отправился служить в армию.

В зону СВО военный Петр уехал 23 сентября, а известие о его гибели родным сообщили 14 января 2023 года. Как сообщает Воробьевский сельсовет, военнослужащий попал под миномётный обстрел.

На церемонии прощания селяне говорили о Леонове, как о честном, веселом человеке, который умел сопереживать. Они вспоминали, сколько всего покойный солдат сделал для родного села.

У погибшего на СВО сибиряка Петра Леонова остались жена и трое детей. Им обещали оказать поддержку.

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#Алина Шефер#Спецоперация#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Погиб#СВО#Военный
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