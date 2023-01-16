Новосибирцы простились с погибшим на СВО 48-летним многодетным отцом

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Мужчина родился в селе Воробьево, а после женитьбы переехал с семьей в Павлово. На малой родине он окончил школу, отучился на тракториста и оттуда отправился служить в армию.
В зону СВО военный Петр уехал 23 сентября, а известие о его гибели родным сообщили 14 января 2023 года. Как сообщает Воробьевский сельсовет, военнослужащий попал под миномётный обстрел.
На церемонии прощания селяне говорили о Леонове, как о честном, веселом человеке, который умел сопереживать. Они вспоминали, сколько всего покойный солдат сделал для родного села.
У погибшего на СВО сибиряка Петра Леонова остались жена и трое детей. Им обещали оказать поддержку.