Три года условно: глава «Ритейл-Центра» получил срок за уклонение от уплаты налогов

Об этом сообщает телеграм-канал «Прокуратура Новосибирской области».

По версии следствия, руководитель «Ритейл Центра» с сентября 2016 и до июня 2018 года умышленно уклонялся от уплаты НДС с руководимой им организации — предоставлял заведомо ложные сведения в отчетной документации.

Не выплаченные налоги составили более 173 миллионов рублей.

Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.