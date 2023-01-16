Три года условно: глава «Ритейл-Центра» получил срок за уклонение от уплаты налогов

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Об этом сообщает телеграм-канал «Прокуратура Новосибирской области».
По версии следствия, руководитель «Ритейл Центра» с сентября 2016 и до июня 2018 года умышленно уклонялся от уплаты НДС с руководимой им организации — предоставлял заведомо ложные сведения в отчетной документации.
Не выплаченные налоги составили более 173 миллионов рублей.
Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.
И установил для него испытательный срок - 3 года.
Ранее сообщалось, что следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении директора МП “Метро МИР” Александра Мысика на основании материалов, собранных прокуратурой НСО.