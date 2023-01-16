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Posted Сегодня, 14:16

Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:22

Updated Сегодня, 14:22

Три года условно: глава «Ритейл-Центра» получил срок за уклонение от уплаты налогов

Сегодня, 14:16
Фото: 1MI
Три года условно за уклонение от уплаты налогов

В Новосибирске директора фирмы осудили на три года условно за уклонение от налогов

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор 52-летнему руководителю ООО «Ритейл Центр», который признан виновным по статье 199 УК РФ — уклонение от уплаты налогов.

Об этом сообщает телеграм-канал «Прокуратура Новосибирской области».
По версии следствия, руководитель «Ритейл Центра» с сентября 2016 и до июня 2018 года умышленно уклонялся от уплаты НДС с руководимой им организации — предоставлял заведомо ложные сведения в отчетной документации.
Не выплаченные налоги составили более 173 миллионов рублей.
Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.

И установил для него испытательный срок - 3 года.

Ранее сообщалось, что следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении директора МП “Метро МИР” Александра Мысика на основании материалов, собранных прокуратурой НСО.

#Криминал#Новосибирск#Суд#Налоги#Неуплата#Срок#Условно
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