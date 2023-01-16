Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
Из документации следует, что городскому драматическому театру под руководством Сергея Афанасьева официально разрешили ввод здания в эксплуатацию.
Ремонт на улице Горького, 52 проводили несколько лет. Реконструкцию оценили в 713 млн рублей.
Площадь театра достигает 3 тысячи кв. метров. Он имеет два надземных и один подземный этажа. Внутри есть два лифта. Всего зрительный зал сможет вместить 209 человек.
Переехать в отремонтированное здание труппа театра может к февралю-2023.
Напомним, прошлым летом во время монтажа ламп рабочий разбился насмерть в театре Афанасьева. Он получил серьезные переломы.