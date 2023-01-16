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Posted Сегодня, 04:18

Published Сегодня, 04:18

Modified Сегодня, 04:20

Updated Сегодня, 04:20

В Новосибирске театр Афанасьева получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Сегодня, 04:18
Фото: Пресс-служба Правительства НСО
Театр откроют в феврале
Новосибирский театр под руководством Сергея Афанасьева получил разрешение на ввод здания в эксплуатацию. Документ опубликован на муниципальном портале.

Из документации следует, что городскому драматическому театру под руководством Сергея Афанасьева официально разрешили ввод здания в эксплуатацию.

Ремонт на улице Горького, 52 проводили несколько лет. Реконструкцию оценили в 713 млн рублей.

Площадь театра достигает 3 тысячи кв. метров. Он имеет два надземных и один подземный этажа. Внутри есть два лифта. Всего зрительный зал сможет вместить 209 человек.

Переехать в отремонтированное здание труппа театра может к февралю-2023.

Смерть в театре Афанасьева в Новосибирске: рабочий разбился во время монтажа ламп
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Напомним, прошлым летом во время монтажа ламп рабочий разбился насмерть в театре Афанасьева. Он получил серьезные переломы. 

#Культура#Новосибирск#Театр#Эмилия Губарева
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