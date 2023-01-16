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Posted Сегодня, 07:16

Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

Возрастной ценз концерта «Heronwater» изменили в Новосибирске на 18+

Сегодня, 07:16
Фото: ВК/Heronwater
На концерт могут попасть только совершеннолетние
Совет отцов в Новосибирске добился изменения возрастного ограничения на концерт «Heronwater» в лофт-парке «Подземка».

Глава Совета Отцов Сергей Майоров добился пересмотра возрастного ограничения на концерт «Heronwater». В итоге на выступление смогут попасть новосибирцы только с 18 лет. На входе организаторы будут проверять паспорт, пишет Сиб. фм. Ранее возрастное ограничение было 16+.

Артист на своем личном сайте также изменил возрастное ограничение. К слову, на афише концерта был указан возраст от 12+.

Напомним, что новосибирскому Совету отцов не понравилось возрастное ограничение музыканта «Heronwater». В его песнях присутствует нецензурная лексика, а также упоминание о запрещенных веществах.

Отметим, что Совет отцов не первый раз добивался отмены концерта в «Подземке». К примеру, в городе так и не состоялись выступления HOFMANNITA и «Полматери».

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск
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