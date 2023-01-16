Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Глава Совета Отцов Сергей Майоров добился пересмотра возрастного ограничения на концерт «Heronwater». В итоге на выступление смогут попасть новосибирцы только с 18 лет. На входе организаторы будут проверять паспорт, пишет Сиб. фм. Ранее возрастное ограничение было 16+.
Артист на своем личном сайте также изменил возрастное ограничение. К слову, на афише концерта был указан возраст от 12+.
Напомним, что новосибирскому Совету отцов не понравилось возрастное ограничение музыканта «Heronwater». В его песнях присутствует нецензурная лексика, а также упоминание о запрещенных веществах.
Отметим, что Совет отцов не первый раз добивался отмены концерта в «Подземке». К примеру, в городе так и не состоялись выступления HOFMANNITA и «Полматери».