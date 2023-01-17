Кожаные брюки, леггинсы вся кожаная тема остается актуальной. В сочетании с отделкой из кружева, прозрачных тканей. Такой стиль гранж, в котором на этот раз важна гармония. В моделях гармонично сочетаются противоположности. Вдохновляться на создание стильного гардероба можно моделями дизайнера Светланы Санатовой. Идеи этой коллекции подходят для более теплых весенних дней, которые уже не за горами.