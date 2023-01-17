Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
"Большие бабушкины платки могут выглядеть современно, посмотрите коллекцию Алены Ахмадуллиной, где она использует стеганные платки, объемный трикотаж," - говорит основатель международного fashion-проекта «Сибирский Кутюрье» Виктор Феоктистов.
В моде кроп-топы, пиджаки с объемными плечами, но все это сложно представить себе сибирской зимой. Зато можно взять в руки спицы, шерсть и связать себе милое уютное платье или свитер. Косы, переплетение рисунка, рельефные, трикотажные свитера снова на пике моды. Вязанная тема очень актуальна.
Свитшоты платья из плотного трикотажа в коллекциях Татьяны Парфеновой тоже идеальны для сибирской зимы. В ее прочтении с вышивкой и элементами из сетки это уже не спортивные модели, а модели для повседневной носки, так называемый спорт-шик.
Кожаные брюки, леггинсы вся кожаная тема остается актуальной. В сочетании с отделкой из кружева, прозрачных тканей. Такой стиль гранж, в котором на этот раз важна гармония. В моделях гармонично сочетаются противоположности. Вдохновляться на создание стильного гардероба можно моделями дизайнера Светланы Санатовой. Идеи этой коллекции подходят для более теплых весенних дней, которые уже не за горами.
Мода пока никак не отреагировала на ситуацию с СВО, среди модных дизайнеров остается популярным русский стиль, о чем рассказал в интервью модельер Виктор Феоктистов.