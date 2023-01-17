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Posted Сегодня, 08:59

Published Сегодня, 08:59

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

"Большие бабушкины платки могут выглядеть современно," - кутюрье Виктор Феоктистов

Сегодня, 08:59
Фото: akhmadullina.ru
Объемный трикотаж из коллекции 2022/2023 Алены Ахмадуллиной подходит для холодной зимы и прохладной сибирской весны

О стиле и моде, когда на улице морозы, рассказал сибирский кутюрье Виктор Феоктистов

Короткие кроп-топы, объемные пиджаки сложно представить себе сибирской зимой. Какую одежду рекомендует этой зимой модельер Виктор Феоктистов - вдохновение можно искать в коллекциях Татьяны Парфеновой, Алены Ахмадуллиной, победительницы номинации конкурса "Сибирский кутюрье" Светланы Санатовой.

"Большие бабушкины платки могут выглядеть современно, посмотрите коллекцию Алены Ахмадуллиной, где она использует стеганные платки, объемный трикотаж," - говорит основатель международного fashion-проекта «Сибирский Кутюрье» Виктор Феоктистов.

В моде кроп-топы, пиджаки с объемными плечами, но все это сложно представить себе сибирской зимой. Зато можно взять в руки спицы, шерсть и связать себе милое уютное платье или свитер.  Косы, переплетение рисунка, рельефные, трикотажные свитера снова на пике моды. Вязанная тема очень актуальна.

Объемный трикотаж - визитная карточка зимней коллекции Алены АхмадуллинойОбъемный трикотаж - визитная карточка зимней коллекции Алены Ахмадуллиной
Трикотажные кардиганы и свитера могут быть однотонными или с рисунком.Трикотажные кардиганы и свитера могут быть однотонными или с рисунком.
Объемный трикотаж - визитная карточка зимней коллекции Алены Ахмадуллиной
Фото: akhmadullina.ru

Свитшоты платья из плотного трикотажа в коллекциях Татьяны Парфеновой тоже идеальны для сибирской зимы. В ее прочтении с вышивкой и элементами из сетки это уже не спортивные модели, а модели для повседневной носки, так называемый спорт-шик.

Модели дизайнера Татьяны ПарфеновойМодели дизайнера Татьяны Парфеновой
Модели дизайнера Татьяны Парфеновой
Фото: parfionova-home.ru

Кожаные брюки, леггинсы вся кожаная тема остается актуальной. В сочетании с отделкой из кружева, прозрачных тканей. Такой стиль гранж, в котором на этот раз важна гармония. В моделях гармонично сочетаются противоположности. Вдохновляться на создание стильного гардероба можно моделями дизайнера Светланы Санатовой. Идеи этой коллекции подходят для более теплых весенних дней, которые уже не за горами.

Коллекция Светланы Санатовой в номинации "Профи" награждена "Знаком отличия" конкурса Сибирский кутюрье - "Серебряным манекеном"
Фото: Страница Вконтакте Виктора Феоктистова
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