Бывшему заммэра Скатову Новосибирская прокуратура утвердила обвинительное заключение

Напомним фабулу дела. По мнению следствия, у обвиняемого, который занимал должность заместителя мэра и в чьи должностные обязанности входила информационная политика, возник преступный умысел по отношению к потерпевшему, с которым он был знаком ранее.

Умысел заключался в публичном распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство потерпевшего, подрывающих его деловую репутацию. Для реализации замысла использовались информационно-телекоммуникационные сети, включая «Интернет».

«Реализуя свой преступный умысел, он обратился к администратору одного из телеграм-каналов, в котором размещаются посты политического характера. Не поставив последнего в известность о своих преступных намерениях, попросил его опубликовать «негативную» информацию о потерпевшем в открытом телеграм-канале, предоставив текст публикации», — говорится в сообщении телеграм-канала «Прокуратура Новосибирской области.

Уголовное дело направлено в мировой суд Октябрьского района.