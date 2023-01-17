Бывшему заммэра Скатову Новосибирская прокуратура утвердила обвинительное заключение

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Напомним фабулу дела. По мнению следствия, у обвиняемого, который занимал должность заместителя мэра и в чьи должностные обязанности входила информационная политика, возник преступный умысел по отношению к потерпевшему, с которым он был знаком ранее.
Умысел заключался в публичном распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство потерпевшего, подрывающих его деловую репутацию. Для реализации замысла использовались информационно-телекоммуникационные сети, включая «Интернет».
«Реализуя свой преступный умысел, он обратился к администратору одного из телеграм-каналов, в котором размещаются посты политического характера. Не поставив последнего в известность о своих преступных намерениях, попросил его опубликовать «негативную» информацию о потерпевшем в открытом телеграм-канале, предоставив текст публикации», — говорится в сообщении телеграм-канала «Прокуратура Новосибирской области.
Уголовное дело направлено в мировой суд Октябрьского района.
Ранее сообщалось, что дело бывшего председателя облсуда Новосибирской области Риммы Шатовкиной дошло до суда. В прокуратуре подготовили обвинительное заключение для рассмотрения материалов в судебном порядке.