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Posted Сегодня, 14:13

Published Сегодня, 14:13

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Бывшему заммэра Скатову Новосибирская прокуратура утвердила обвинительное заключение

Сегодня, 14:13
Фото: 1MI
Прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя мэра Скатова. Дело будет решаться в мировом суде
Заместитель прокурора Октябрьского района Новосибирска утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя мэра города Новосибирска. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей 128 УК РФ — клевета.

Напомним фабулу дела. По мнению следствия, у обвиняемого, который занимал должность заместителя мэра и в чьи должностные обязанности входила информационная политика, возник преступный умысел по отношению к потерпевшему, с которым он был знаком ранее.
Умысел заключался в публичном распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство потерпевшего, подрывающих его деловую репутацию. Для реализации замысла использовались информационно-телекоммуникационные сети, включая «Интернет».
«Реализуя свой преступный умысел, он обратился к администратору одного из телеграм-каналов, в котором размещаются посты политического характера. Не поставив последнего в известность о своих преступных намерениях, попросил его опубликовать «негативную» информацию о потерпевшем в открытом телеграм-канале, предоставив текст публикации», — говорится в сообщении телеграм-канала «Прокуратура Новосибирской области.
Уголовное дело направлено в мировой суд Октябрьского района.

Ранее сообщалось, что дело бывшего председателя облсуда Новосибирской области Риммы Шатовкиной дошло до суда. В прокуратуре подготовили обвинительное заключение для рассмотрения материалов в судебном порядке.

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