В «Красном факеле» новый главный режиссер - Андрей Прикотенко

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
«Красный факел» с весны работал без главрежа, а потом и без директора.
Напомним, что главный режиссер Тимофей Кулябин дал интервью американской радиостанции, где высказал свое мнение по поводу СВО, и подал в отставку из-за своей антивоенной позиции в марте 2022 года. Затем с должности директора «Красного факела» был уволен его отец — Александр Кулябин.
27 декабря должность директора театра заняла Антонида Горяевчева, а сегодня стало известно о назначении нового главного режиссера Андрея Прикотенко.
Главрежа сегодня представили коллективу.
"Первую премьеру Андрея Прикотенко на сцене "Красного факела" в качестве главного режиссера можно будет увидеть в начале следующего сезона", - говорится в телеграм-канале "Театр "Красный факел".
Также стало известно, что премьеры, подготовленные режиссерами Александром Созоновым и Дмитрием Егоровым, запланированы на конец февраля и начало апреля.
Ранее сообщалось, что во вторник, 27 декабря, в телеграм-канале новосибирского театра «Красный факел» был опубликован пост, сообщающий, что новым директором театра станет Антонида Гореявчева.