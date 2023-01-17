В «Красном факеле» новый главный режиссер - Андрей Прикотенко

«Красный факел» с весны работал без главрежа, а потом и без директора.

Напомним, что главный режиссер Тимофей Кулябин дал интервью американской радиостанции, где высказал свое мнение по поводу СВО, и подал в отставку из-за своей антивоенной позиции в марте 2022 года. Затем с должности директора «Красного факела» был уволен его отец — Александр Кулябин.

27 декабря должность директора театра заняла Антонида Горяевчева, а сегодня стало известно о назначении нового главного режиссера Андрея Прикотенко.

Главрежа сегодня представили коллективу.