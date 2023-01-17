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Posted Сегодня, 10:43

Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

В «Красном факеле» новый главный режиссер - Андрей Прикотенко

Сегодня, 10:43
Фото: телеграм-канал "Театр "Красный факел"
В "Красном факеле" новый главреж - Андрей Прикотенко

В Новосибирском театре «Красный факел» назначен главный режиссер — Андрей Прикотенко

Известно, что до «Красного факела» Прикотенко был главным режиссером другого новосибирского театра — «Старый дом». Антонида Гореявчева, которая с 27 декабря является директором «Красного факела», тоже прежде занимала аналогичную должность в уже упомянутом «Старом доме».

«Красный факел» с весны работал без главрежа, а потом и без директора.
Напомним, что главный режиссер Тимофей Кулябин дал интервью американской радиостанции, где высказал свое мнение по поводу СВО, и подал в отставку из-за своей антивоенной позиции в марте 2022 года. Затем с должности директора «Красного факела» был уволен его отец — Александр Кулябин.
27 декабря должность директора театра заняла Антонида Горяевчева, а сегодня стало известно о назначении нового главного режиссера Андрея Прикотенко.
Главрежа сегодня представили коллективу.

"Первую премьеру Андрея Прикотенко на сцене "Красного факела" в качестве главного режиссера можно будет увидеть в начале следующего сезона", - говорится в телеграм-канале "Театр "Красный факел".

Также стало известно, что премьеры, подготовленные режиссерами Александром Созоновым и Дмитрием Егоровым, запланированы на конец февраля и начало апреля.

Ранее сообщалось, что во вторник, 27 декабря, в телеграм-канале новосибирского театра «Красный факел» был опубликован пост, сообщающий, что новым директором театра станет Антонида Гореявчева.

#Общество#Город#Новосибирск#Театр#Режиссер
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