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Posted Сегодня, 12:39

Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

Вечером 17 января Новосибирск встал в восьмибалльных пробках

Сегодня, 12:39
Фото: Flickr
Сто машин стоят, гудят
Во вторник вечером новосибирские автомобилисты столкнулись с пробками в восемь баллов - по данным "Яндекс.Карт".

Так, движение затруднено на Большевистской улице от гипермаркета "Лента" до Красного проспекта, который тоже еле едет.

Аналогичная картина наблюдается на улицах Дуси Ковальчук и Богдана Хмельницкого.

Большие пробки образовались возле Новосибирского театра оперы и балета - стоят улицы Максима Горького, Орджоникидзе, Ядринцевская и прилегающий к Центральному парку участок Каменной.

На левом берегу Оби встала площадь Труда, сильно замедлилось движение по улицам Ватутина и Станиславского. Площадь Кирова тоже сковал затор. Затруднено движение на площади Труда и вокруг нее.

Предыдущий дорожный коллапс случился сегодня утром.

 

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#Город#Происшествия#Транспорт#Новосибирск#Пробки
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