Вечером 17 января Новосибирск встал в восьмибалльных пробках

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Так, движение затруднено на Большевистской улице от гипермаркета "Лента" до Красного проспекта, который тоже еле едет.
Аналогичная картина наблюдается на улицах Дуси Ковальчук и Богдана Хмельницкого.
Большие пробки образовались возле Новосибирского театра оперы и балета - стоят улицы Максима Горького, Орджоникидзе, Ядринцевская и прилегающий к Центральному парку участок Каменной.
На левом берегу Оби встала площадь Труда, сильно замедлилось движение по улицам Ватутина и Станиславского. Площадь Кирова тоже сковал затор. Затруднено движение на площади Труда и вокруг нее.
Предыдущий дорожный коллапс случился сегодня утром.