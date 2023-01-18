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Posted Сегодня, 02:22

Published Сегодня, 02:22

Modified Сегодня, 02:25

Updated Сегодня, 02:25

Стало известно, кто был нулевым пациентом с корью в Новосибирске

Сегодня, 02:22
Фото: 1MI
Корью болел житель из Средней Азии
Заместитель руководителя Роспотребнадзора Лада Самойлова во время пресс-конференции ТАСС назвала нулевого пациента, у которого выявили корь в НСО.

Представитель управления Роспотребнадзора Самойлова сообщила, кто стал первым пациентом с корью. Таких больных обычно называют «нулевым пациентом».

Как оказалось, у приезжего из Средней Азии в Новосибирскую область было выявлено это заболевание. Произошло это еще в ноябре 2022 года. Тогда очаг распространения был небольшой.

Замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова напомнила, что в регионе активно продолжается вакцинация населения от кори. Заболевание может иметь серьезные последствия, в том числе развитие пневмонии и отита.

Корь наступает, 45 новых случаев заболевания с декабря 2022 года. Это очень много!
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Напомним, что в Новосибирской области зафиксированы 45 случаев заболевания корью, из них 17 детей. 

#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Корь
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