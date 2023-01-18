Стало известно, кто был нулевым пациентом с корью в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:22
Published Сегодня, 02:22
Modified Сегодня, 02:25
Updated Сегодня, 02:25
Представитель управления Роспотребнадзора Самойлова сообщила, кто стал первым пациентом с корью. Таких больных обычно называют «нулевым пациентом».
Как оказалось, у приезжего из Средней Азии в Новосибирскую область было выявлено это заболевание. Произошло это еще в ноябре 2022 года. Тогда очаг распространения был небольшой.
Замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова напомнила, что в регионе активно продолжается вакцинация населения от кори. Заболевание может иметь серьезные последствия, в том числе развитие пневмонии и отита.