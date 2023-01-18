В Новосибирске в баре посетителю не дали второй раз спеть песню про президента

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Об этом сообщает издание «НГС» и публикует отклик обиженного посетителя на сервере «Flamp».
В своем сообщении Сергей Мандров признает, что "заказывали песни неоднократно" и что отказ от администрации клуба поступил именно "после очередного заказа" песни.
Редакция "Атас.инфо" попросила администрацию клуба прокомментировать эту историю. Ждем ответа.
Ранее сообщалось, что «Совет Отцов» требует запретить выступление рок-групп «Полматери» и «HOFMANNITA» в Новосибирске. Председателя Сергея Майорова возмутили тексты их песен.