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Posted Сегодня, 14:46

Published Сегодня, 14:46

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

В Новосибирске в баре посетителю не дали второй раз спеть песню про президента

Сегодня, 14:46
Фото: 1MI
В баре "Руки вверх!" посетитель и администрация разошлись в музыкальных предпочтениях

В «Руки вверх!» клиенту не позволили второй раз спеть песню «Такого, как Путин»

Житель Новосибирска Сергей Мандров на сервере «Flamp» пожаловался, что ему не позволили спеть в караоке песню, в которой есть слова: «Такого, как Путин». Не позволили спеть во второй раз.

Об этом сообщает издание «НГС» и публикует отклик обиженного посетителя на сервере «Flamp».
В своем сообщении Сергей Мандров признает, что "заказывали песни неоднократно" и что отказ от администрации клуба поступил именно "после очередного заказа" песни.

Редакция "Атас.инфо" попросила администрацию клуба прокомментировать эту историю. Ждем ответа.

Ранее сообщалось, что «Совет Отцов» требует запретить выступление рок-групп «Полматери» и «HOFMANNITA» в Новосибирске. Председателя Сергея Майорова возмутили тексты их песен.

#Общество#Новосибирск#Бар#Песня#Администрация клуба
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