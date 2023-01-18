В Новосибирске в баре посетителю не дали второй раз спеть песню про президента

В «Руки вверх!» клиенту не позволили второй раз спеть песню «Такого, как Путин»

Житель Новосибирска Сергей Мандров на сервере «Flamp» пожаловался, что ему не позволили спеть в караоке песню, в которой есть слова: «Такого, как Путин». Не позволили спеть во второй раз.