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Posted Сегодня, 06:36

Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

Девушка из Новосибирска полгода не могла попасть на занятия горячей йогой

Сегодня, 06:36
Фото: atas.info
Девушку не оповестили лично об открытии студии
В Новосибирске посетительница студии не смогла попасть на занятия горячей йогой несколько месяцев. Негативный отзыв она оставила на сайте «Фламп».

По словам сибирячки, она купила абонемент на 24 занятия горячей йогой. Всего девушка посетила 6 занятий, но потом студия закрылась. У владельца заведения возникли проблемы с арендой.

Занятия переносили в другую студию, однако туда девушка идти отказалась. Она хотела заниматься именно в новом зале. Открылась студия только через полгода, в декабре.

Клиентку вовремя не предупредили об открытии, вернее не оповестили ее лично. Информация о новом режиме работе в прежнем зале была опубликована в официальной группы студии. В итоге оказалось, что абонемент у девушки давно сгорел. Этот вопрос в студии решили мирно, предложив вместо йоги другие услуги.

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Напомним, ранее другая клиентка пожаловалась на тренера, который предложил сделать с ней парное упражнение. Девушка заявила о нарушении личных границ. 

#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск
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