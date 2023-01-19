Девушка из Новосибирска полгода не могла попасть на занятия горячей йогой

Клиентку вовремя не предупредили об открытии, вернее не оповестили ее лично. Информация о новом режиме работе в прежнем зале была опубликована в официальной группы студии. В итоге оказалось, что абонемент у девушки давно сгорел. Этот вопрос в студии решили мирно, предложив вместо йоги другие услуги.