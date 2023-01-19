Девушка из Новосибирска полгода не могла попасть на занятия горячей йогой

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
По словам сибирячки, она купила абонемент на 24 занятия горячей йогой. Всего девушка посетила 6 занятий, но потом студия закрылась. У владельца заведения возникли проблемы с арендой.
Занятия переносили в другую студию, однако туда девушка идти отказалась. Она хотела заниматься именно в новом зале. Открылась студия только через полгода, в декабре.
Клиентку вовремя не предупредили об открытии, вернее не оповестили ее лично. Информация о новом режиме работе в прежнем зале была опубликована в официальной группы студии. В итоге оказалось, что абонемент у девушки давно сгорел. Этот вопрос в студии решили мирно, предложив вместо йоги другие услуги.
Напомним, ранее другая клиентка пожаловалась на тренера, который предложил сделать с ней парное упражнение. Девушка заявила о нарушении личных границ.