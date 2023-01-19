Сироту из Черепановского района местные власти не ставят в очередь на жилье

Свой отказ власти мотивировали тем, что, во-первых, девушка достигла 20-летнего возраста, и во-вторых - за ней закреплен дом, в котором, правда, жить невозможно.

История заинтересовала сотрудников местного следственного комитета и они приступили к проверке по данному факту.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Антону Николаевичу Бадулину доложить о проведенных проверочных мероприятиях и установленных на данный момент обстоятельствах, а по завершении проверки — о принятом процессуальном решении», — говорится в сообщении телеграм-канала «СУ СК России по Новосибирской области».