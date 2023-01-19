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Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

Сироту из Черепановского района местные власти не ставят в очередь на жилье

Сегодня, 09:25
Фото: 1MI
Историю сироты из Черепановского района, которой местные власти отказали в постановке на очередь, взял на контроль глава Следкома Александр Бастрыкин

Глава Следкома Александр Бастрыкин взял на контроль историю с новосибирской сиротой 

Жительницу Черепановского района Новосибирской области, которая с детства живет без родителей, местная администрация отказалась ставить в очередь получение жилья. Глава Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин поручил региональному управлению проверить законность решения.

Свой отказ власти мотивировали тем, что, во-первых, девушка достигла 20-летнего возраста, и во-вторых - за ней закреплен дом, в котором, правда, жить невозможно.
История заинтересовала сотрудников местного следственного комитета и они приступили к проверке по данному факту.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Антону Николаевичу Бадулину доложить о проведенных проверочных мероприятиях и установленных на данный момент обстоятельствах, а по завершении проверки — о принятом процессуальном решении», — говорится в сообщении телеграм-канала «СУ СК России по Новосибирской области».

Ранее сообщалось, что следственный комитет России по Новосибирской области сообщил о начале проведении следственных мероприятий по преступлению, предусмотренного ст. 126 УК РФ - похищение человека, совершенное группой лиц с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

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#Дмитрий Малов#Общество#Новосибирская область#Дети#Сирота#Жилье#Глава СК Бастрыкин#Александр Бастрыкин
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