Сироту из Черепановского района местные власти не ставят в очередь на жилье

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Свой отказ власти мотивировали тем, что, во-первых, девушка достигла 20-летнего возраста, и во-вторых - за ней закреплен дом, в котором, правда, жить невозможно.
История заинтересовала сотрудников местного следственного комитета и они приступили к проверке по данному факту.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Антону Николаевичу Бадулину доложить о проведенных проверочных мероприятиях и установленных на данный момент обстоятельствах, а по завершении проверки — о принятом процессуальном решении», — говорится в сообщении телеграм-канала «СУ СК России по Новосибирской области».
Ранее сообщалось, что следственный комитет России по Новосибирской области сообщил о начале проведении следственных мероприятий по преступлению, предусмотренного ст. 126 УК РФ - похищение человека, совершенное группой лиц с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.