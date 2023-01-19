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Posted Сегодня, 16:04

Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:12

Updated Сегодня, 16:12

В Новосибирске на сеть фитнес-клубов «Европа» подали иск на 2 млн рублей

Сегодня, 16:04
Фото: 1MI
Сеть фитнес-клубов "Европа" могут признать банкротом?

В Новосибирске фитнес-клубы «Европа» требуют признать банкротом

Информация об иске о признании банкротом сети фитнес-клубов «Европа» появилась на сайте «Электронное правосудие».

По сообщению издания «НГС», сумма исковых требований составляет более 2 миллионов рублей. Однако заявление не принято к судебному производству, поэтому детали искового заявления остаются неизвестными. Будущим истцом  к ООО «Фитнес-клуб «Европа» выступает ИП Фирсов Дмитрий Михайлович.
«НГС» также сообщает, что это ИП уже подавало иск к компании в 2021 году и требовала взыскать убытки по договору аренды. Примечательно, что и в 2021 году, и в 2023 сумма, требуемая ко взысканию, совпадает.

Ранее сообщалось, что арбитражным судом Новосибирской области в деле против мэрии Новосибирска было принято решение в пользу ООО «Ритуальное хозяйство» и установлено, что компания может оформить собственность на объекты в границах Заельцовского кладбища.

#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Арбитраж#Иск#Банкротство#Фитнес-клуб
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