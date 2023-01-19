В Новосибирске на сеть фитнес-клубов «Европа» подали иск на 2 млн рублей

По сообщению издания «НГС», сумма исковых требований составляет более 2 миллионов рублей. Однако заявление не принято к судебному производству, поэтому детали искового заявления остаются неизвестными. Будущим истцом к ООО «Фитнес-клуб «Европа» выступает ИП Фирсов Дмитрий Михайлович.

«НГС» также сообщает, что это ИП уже подавало иск к компании в 2021 году и требовала взыскать убытки по договору аренды. Примечательно, что и в 2021 году, и в 2023 сумма, требуемая ко взысканию, совпадает.