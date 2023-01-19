Суд разрешил компании выкупить у мэрии территорию Заельцевского кладбища

«Эти объекты не являются неразрывно связанными физически или технологически не только с объектами кладбища Заельцовское (связанными с его функционированием), но так же не имеют физической или технологической связи между собой. Это помещения в отдельно стоящих зданиях производственного и складского назначения, каждое из которых используется самостоятельно, в обособленных друг от друга целях и нуждах», — цитирует заключение суда «Прецедент».