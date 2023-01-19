Суд разрешил компании выкупить у мэрии территорию Заельцевского кладбища

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Администрация Новосибирска отказала предприятию в приобретении нескольких строений на территории городского кладбища. Компания претендовала на них после длительной аренды в соответствии с ФЗ 159 — «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства».
Мэрия города настаивала на том, что оспариваемые сооружения находятся на территории городского кладбища, играют важную роль в его функциональном обеспечении и не могут быть отчуждены.
“Прецедент» сообщает, что прокуратура области в этом вопросе встала на сторону мэрии, утвердив, что кладбище является единым комплексом и приватизация отдельных территорий невозможна.
Однако арбитражный суд Новосибирской области вынес решение в пользу компании. По заключению АС оспариваемые здания не участвуют в функциональном обеспечении кладбища и отделены от основной территории глухим бетонным забором и автодорогой.
«Эти объекты не являются неразрывно связанными физически или технологически не только с объектами кладбища Заельцовское (связанными с его функционированием), но так же не имеют физической или технологической связи между собой. Это помещения в отдельно стоящих зданиях производственного и складского назначения, каждое из которых используется самостоятельно, в обособленных друг от друга целях и нуждах», — цитирует заключение суда «Прецедент».
Ранее арбитраж отказал мэрии Новосибирска в праве собственности на кафе «Перчини».