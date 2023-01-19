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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Суд разрешил компании выкупить у мэрии территорию Заельцевского кладбища

Сегодня, 13:07
Фото: 1MI
Новосибирская мэрия проиграла суд компании ООО «Ритуальное хозяйство» .
Арбитражным судом Новосибирской области в деле против мэрии Новосибирска было принято решение в пользу ООО «Ритуальное хозяйство» и установлено, что компания может оформить собственность на объекты в границах Заельцовского кладбища.

Администрация Новосибирска отказала предприятию в приобретении нескольких строений на территории городского кладбища. Компания претендовала на них после длительной аренды в соответствии с ФЗ 159 — «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства». 

Мэрия города настаивала на том, что оспариваемые сооружения находятся на территории городского кладбища, играют важную роль в его функциональном обеспечении и не могут быть отчуждены. 

Прецедент» сообщает, что прокуратура области в этом вопросе встала на сторону мэрии, утвердив, что кладбище является единым комплексом и приватизация отдельных территорий невозможна. 

Однако арбитражный суд Новосибирской области вынес решение в пользу компании. По заключению АС оспариваемые здания не участвуют в функциональном обеспечении кладбища и отделены от основной территории глухим бетонным забором и автодорогой.  

«Эти объекты не являются неразрывно связанными физически или технологически не только с объектами кладбища Заельцовское (связанными с его функционированием), но так же не имеют физической или технологической связи между собой. Это помещения в отдельно стоящих зданиях производственного и складского назначения, каждое из которых используется самостоятельно, в обособленных друг от друга целях и нуждах», — цитирует заключение суда «Прецедент».

Ранее арбитраж отказал мэрии Новосибирска в праве собственности на кафе «Перчини».

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#Новосибирск#Арбитражный суд#Мэрия#Кладбище#Город
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