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Published Сегодня, 05:38
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Законодательство запрещает представителям власти зарабатывать деньги помимо государственной зарплаты. Но ограничения не касаются членов их семей.
Глава Новосибирской области очень скупо рассказывает о своей семье, но известно, что у него двое детей, Дмитрий и Дарья. Официально у них нет своего бизнеса, однако Дарья активно ведет Instagram (социальная сеть, признанная в России экстремистской), где выкладывает фото из зарубежных путешествий. Судя по ним, осенью прошлого года девушка отдыхала в 5-зведдочнои отеле на Мальдивах, а в 2019 путешествовала по Германии.
Сын чиновника Евгений отличается разнообразием бизнес-интересов. Он владеет половиной компании, которая специализируется на оптовой торговле, ему принадлежат доли в нескольких фирмах, сдающих недвижимость в аренду, в частности, она из них владеет бизнес-центром на Некрасова, 42. Еще одна компания, владельцем половины которой записан Евгений, занимается складской деятельностью. Общая прибыль от бизнеса Евгения Знаткова в 2021 году составила 533 тысячи рублей.
Дочь новосибирского градоначальника Мария – успешная бизнес-вумен, в статусе индивидуального предпринимателя она занимается пошивом и продажей одежды под брендом Dress me. Стоимость маек, джемперов и жакетов от Марии Локоть лежит в среднем и выше среднего сегментах.
Сын, Богдан Локоть, в бизнесе не преуспел. В середине 2000-х он числился наемным менеджером в нескольких компаниях, в 2012 году стал директором компании "Завод Молния Новосибирск", которая торговала электротехническими изделиями, но бизнес прогорел с 2016 году. Затем Богдан устроился на должность консультанта продуктового рынка "Агропарк". Через два года Локоть-младший основал собственную компанию, которая занималась присоединением потребителей к электросетям, но сейчас этот бизнес не работает. На конец 2021 года чистая прибыль от всех активов Богдана Локтя составляла 7 тысяч рублей.
Старшего сына члена Совета Федерации и легендарного борца, Дениса, можно назвать успешным бизнесменом. Он владеет частью одной из крупнейших строительных компаний региона "Вира Строй". Денис - основной владелец престижного ресторана "Гудман", где любят обедать представители новосибирской бизнес-элиты. Коме того, сыну Карелина принадлежат доли в компаниях, занимающимися IT-технологиями, коммунальным хозяйством и производством мебели. Чистая прибыль от всех этих активов в 2021 году составила 284 миллиона рублей.
Средний сын сенатора, Иван - единоличный владелец сети спортклубов "Будь сильным". Так же ему принадлежит четверть московской компании, торгующей лекарствами. Чистая прибыль активов Ивана в 2021 году составила 707 тысяч рублей.
Дочь Александра Карелина, Василиса, живет в Москве и бизнесом не занимается, сообщает издание НГС.