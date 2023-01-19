Сын, Богдан Локоть, в бизнесе не преуспел. В середине 2000-х он числился наемным менеджером в нескольких компаниях, в 2012 году стал директором компании "Завод Молния Новосибирск", которая торговала электротехническими изделиями, но бизнес прогорел с 2016 году. Затем Богдан устроился на должность консультанта продуктового рынка "Агропарк". Через два года Локоть-младший основал собственную компанию, которая занималась присоединением потребителей к электросетям, но сейчас этот бизнес не работает. На конец 2021 года чистая прибыль от всех активов Богдана Локтя составляла 7 тысяч рублей.