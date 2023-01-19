В Новосибирске разрешили показывать права инспекторам ГИБДД через телефон

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
Теперь сотрудникам Госавтоинспекции можно показать права через специальный QR-код на экране телефона. О такой возможности рассказали Atas.info несколько автомобилистов.
Права водителя в электронном виде можно показывать с 2022 года – в тестовом режиме. Однако инспектор ГИБДД вправе потребовать и бумажные права.
QR-код создается в приложении «Госуслуги Авто». Также там можно загрузить и СТС.
Напомним, что в десятке самых продаваемых машин в Новосибирске лидирует LADA Granta. Какие еще были самые продаваемые автомобили в 2022 году.