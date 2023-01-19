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Posted Сегодня, 05:15

Published Сегодня, 05:15

Modified Сегодня, 05:17

Updated Сегодня, 05:17

В Новосибирске разрешили показывать права инспекторам ГИБДД через телефон

Сегодня, 05:15
Фото: 1MI
Сотрудник ДПС сканирует код
Предъявить водительское удостоверение экипажу ДПС теперь можно в телефоне. Однако бумажные версии еще остались.

Теперь сотрудникам Госавтоинспекции можно показать права через специальный QR-код на экране телефона. О такой возможности рассказали Atas.info несколько автомобилистов.

Права водителя в электронном виде можно показывать с 2022 года – в тестовом режиме. Однако инспектор ГИБДД вправе потребовать и бумажные права.

QR-код создается в приложении «Госуслуги Авто». Также там можно загрузить и СТС.

ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в Новосибирске за 2022 год
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Напомним, что в десятке самых продаваемых машин в Новосибирске лидирует LADA Granta. Какие еще были самые продаваемые автомобили в 2022 году. 

#Транспорт#Эмилия Губарева
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