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Posted Сегодня, 04:18

Published Сегодня, 04:18

Modified Сегодня, 04:20

Updated Сегодня, 04:20

Мэрия Новосибирска оспорит иск прокурора о закупке 670 машин для уборки снега

Сегодня, 04:18
Фото: 1MI
Власти Новосибирска обжалуют иск прокурора о закупке 670 единиц техники
Власти Новосибирска намерены подать апелляцию по иску прокурора о закупке 670 единиц техники для уборки улиц от снега. В городском бюджете на эти цели может не хватить средств.

Ранее прокуратура обязала мэрию приобрести 670 снегоуборочных машин. Так в городе появились 602 техники в начале 2022 года, ещё 32 купили позже. Из бюджета на это потратили около 280 млн рублей.

В 2023 году заложили на закупку спецтехники 115 млн рублей. И для новой закупки целых 670 машин им не хватит средств – ведь нужно 5,8 млрд рублей.

Муниципалитет готов обжаловать это решение суда в ближайшее время. Об этом сообщает РБК Новосибирск.

Напомним, ранее жители Новосибирска и гости города жаловались на плохую уборку снега. Их возмутили огромные сугробы на центральных улицах. Даже СК начал проверку дорожных служб по этому факту.

В Новосибирске СК проверит дорожников из-за плохой уборки снега
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#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Мэрия#Суд#Уборка снега
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