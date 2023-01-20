Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
Ранее прокуратура обязала мэрию приобрести 670 снегоуборочных машин. Так в городе появились 602 техники в начале 2022 года, ещё 32 купили позже. Из бюджета на это потратили около 280 млн рублей.
В 2023 году заложили на закупку спецтехники 115 млн рублей. И для новой закупки целых 670 машин им не хватит средств – ведь нужно 5,8 млрд рублей.
Муниципалитет готов обжаловать это решение суда в ближайшее время. Об этом сообщает РБК Новосибирск.
Напомним, ранее жители Новосибирска и гости города жаловались на плохую уборку снега. Их возмутили огромные сугробы на центральных улицах. Даже СК начал проверку дорожных служб по этому факту.