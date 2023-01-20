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Posted Сегодня, 12:41

Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

На Выборной женщина за рулем «БМВ» въехала в маршрутку: 6 человек в больнице

Сегодня, 12:41

В Новосибирске дама на «BMW» въехала в маршрутку: пострадали все, и все в больнице

Сегодня в Октябрьском районе на Выборной в результате ДТП пострадали 6 человек. В их числе — трое детей. СУ СК РФ по Новосибирской области начал доследственную проверку дорожного происшествия.

Известно, что за рулем «BMW» находилась 42-летняя женщина, которая, по непонятной пока причине, выехала на встречную полосу и столкнулась маршруткой № 45, в которой находились 4 пассажира.
Пострадали все: те, кто был в иномарке и четыре пассажира маршрутки, трое из которых — дети. Жертвы ДТП доставлены в больницу.
Сегодняшней аварией заинтересовались сотрудники СУ СК РФ по Новосибирской области, о чем сообщает одноименный телеграм-канал . Следственные органы намерены провести доследственную проверку.
«В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в материале средства массовой информации, а также проверить действия водителя пассажирского транспорта на предмет надлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске маршрутка №45 столкнулась с легковым автомобилем: есть пострадавшие, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по региону.

#Транспорт#Происшествия#Город#Новосибирск#Дети#ДТП#Маршрутка#БМВ#Следком#Авария#Больница
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