На Выборной женщина за рулем «БМВ» въехала в маршрутку: 6 человек в больнице

Известно, что за рулем «BMW» находилась 42-летняя женщина, которая, по непонятной пока причине, выехала на встречную полосу и столкнулась маршруткой № 45, в которой находились 4 пассажира.

Пострадали все: те, кто был в иномарке и четыре пассажира маршрутки, трое из которых — дети. Жертвы ДТП доставлены в больницу.

Сегодняшней аварией заинтересовались сотрудники СУ СК РФ по Новосибирской области, о чем сообщает одноименный телеграм-канал . Следственные органы намерены провести доследственную проверку.

«В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в материале средства массовой информации, а также проверить действия водителя пассажирского транспорта на предмет надлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров», — говорится в сообщении.