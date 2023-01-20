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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Пенсии и выплаты из СФР новосибирцам в январе досрочно зачислят на карты

Сегодня, 13:18
Фото: 1MI
Пенсионеры Новосибирска досрочно получат январские пенсии на банковские карты

Социальный фонд известил о досрочном перечислении январских выплат

Новосибирские пенсионеры получают пенсии и социальные выплаты 11 и 21 числа. Так как 21 число в январе приходится на выходной день, пенсии и выплаты будут перечислены на банковские карты 20 января - сообщает пресс-служба Отделения Социального фонда Новосибирской области.

Пенсии и пособия, которые должны быть перечислены 21 января, будут переведены 20 января 2023 года. Для зачисления на счет требуется время, как сообщает представитель пресс-службы СФР Ирина Берестовая, поэтому поступление средств на банковский счет происходит на следующий день после перечисления денег СФР.

Получение пенсии доставкой будет проводиться по графику "Почты России". Также пресс-служба СФР напомнила, что пенсии, которые перечисляются 11 числа за январь были переведены досрочно 29 декабря 2022 года.

С февраля Социальный фонд будет начислять новую выплату медработникам.

#Ольга Храмушкина#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Пенсия#Пенсионеры#Социальный фонд
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