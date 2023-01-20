Пенсии и пособия, которые должны быть перечислены 21 января, будут переведены 20 января 2023 года. Для зачисления на счет требуется время, как сообщает представитель пресс-службы СФР Ирина Берестовая, поэтому поступление средств на банковский счет происходит на следующий день после перечисления денег СФР.