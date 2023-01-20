Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Пенсии и пособия, которые должны быть перечислены 21 января, будут переведены 20 января 2023 года. Для зачисления на счет требуется время, как сообщает представитель пресс-службы СФР Ирина Берестовая, поэтому поступление средств на банковский счет происходит на следующий день после перечисления денег СФР.
Получение пенсии доставкой будет проводиться по графику "Почты России". Также пресс-служба СФР напомнила, что пенсии, которые перечисляются 11 числа за январь были переведены досрочно 29 декабря 2022 года.
С февраля Социальный фонд будет начислять новую выплату медработникам.