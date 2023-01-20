«Продовольственные ресурсы» испортили земли под Колыванью: директору присудили штраф

До этого сообщалось, что за загрязнение почвы и реки Амба в Новосибирской области Кудряшовскому свинокомплексу (АО «Кудряшовское») грозит штраф в размере ущерба природе - 2,9 миллиарда рублей. Из-за экологической катастрофы даже отправили в СИЗО гендиректора предприятия Владимира Гавриленко