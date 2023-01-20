«Продовольственные ресурсы» испортили земли под Колыванью: директору присудили штраф

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Проверку проводила местная прокуратура. Она установила, что с 2018 по 2020 годы предприятие, которое занимается выращиванием скота, попросту сливало отходы животноводства на участок размером в пол гектара.
Земли пришли в негодность, их качество значительно ухудшилось.
Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении руководства и направила его в суд. Об этом сообщает телеграм-канал «Прокуратура Новосибирской области».
Суд назначил главе ООО «Продовольственные ресурсы» штраф в размере 100 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске затормозилось создание особо охраняемых природных территорий.
До этого сообщалось, что за загрязнение почвы и реки Амба в Новосибирской области Кудряшовскому свинокомплексу (АО «Кудряшовское») грозит штраф в размере ущерба природе - 2,9 миллиарда рублей. Из-за экологической катастрофы даже отправили в СИЗО гендиректора предприятия Владимира Гавриленко