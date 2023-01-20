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Posted Сегодня, 10:08

Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

«Продовольственные ресурсы» испортили земли под Колыванью: директору присудили штраф

Сегодня, 10:08
Фото: 1MI
В Колыванском районе животноводы испотрили в хлам пол гектара сельскохозяйственных земель

100 тысяч за испорченные земли: в НСО суд наказал главу продовольственной фирмы

Колыванский районный суд вынес приговор по уголовному делу руководителю ООО «Продовольственные ресурсы» за нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ.

Проверку проводила местная прокуратура. Она установила, что с 2018 по 2020 годы предприятие, которое занимается выращиванием скота, попросту сливало отходы животноводства на участок размером в пол гектара.

Земли пришли в негодность, их качество значительно ухудшилось.

Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении руководства и направила его в суд. Об этом сообщает телеграм-канал «Прокуратура Новосибирской области».

Суд назначил главе ООО «Продовольственные ресурсы» штраф в размере 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске затормозилось создание особо охраняемых природных территорий.

До этого сообщалось, что за загрязнение почвы и реки Амба в Новосибирской области Кудряшовскому свинокомплексу (АО «Кудряшовское») грозит штраф в размере ущерба природе - 2,9 миллиарда рублей. Из-за экологической катастрофы даже отправили в СИЗО гендиректора предприятия Владимира Гавриленко

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#Бизнес#Новосибирская область#Колыванский район#Земли#Штраф#Суд#Прокуратура#Экология
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