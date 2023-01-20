Сегодня ночью температура опустится до — 31: крещенские морозы все-таки пришли

Западно-Сибирское УГМС обещает сегодня днем в Новосибирске -8...-11, в области от -8 до -13 и снег во второй половине дня. К вечеру мороз начнет крепчать: столбик термометры станут опускаться и ночная температура составит -29..-31 градусов.

Днем чуть теплее, но тоже холодно: -25..-27.

Субботний день обещает быть без осадков, но с изморозью. Прогнозируют переменную облачность и северо-восточный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду.

В воскресенье мороз окрепнет. По данным агрегаторов погоды, днем похолодает до -29, по области до -31. Ночью мороз усилится: в Новосибирске — 34, в северных районах области до -37.

С понедельника начнется ослабление морозов. Днем обещают всего — 20. К середине рабочей недели прогнозируют -12..-15 градусов.