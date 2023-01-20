atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:33

Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:48

Updated Сегодня, 07:48

Сегодня ночью температура опустится до — 31: крещенские морозы все-таки пришли

Сегодня, 07:33
Фото: 1MI
Крещенские морозы все-таки пришли: все выходные в Новосибирске и области будет холодно

В Новосибирске и области похолодание: столбик термометра опустится до отметки - 31

Синоптики прогнозируют, что морозы простоят в регионе все выходные. Но с понедельника температура начнет снижаться и к середине недели достигнет комфортных -12...-15 градусов.

Западно-Сибирское УГМС обещает сегодня днем в Новосибирске -8...-11, в области от -8 до -13 и снег во второй половине дня. К вечеру мороз начнет крепчать: столбик термометры станут опускаться и ночная температура составит -29..-31 градусов.
Днем чуть теплее, но тоже холодно: -25..-27.
Субботний день обещает быть без осадков, но с изморозью. Прогнозируют переменную облачность и северо-восточный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду.
В воскресенье мороз окрепнет. По данным агрегаторов погоды, днем похолодает до -29, по области до -31. Ночью мороз усилится: в Новосибирске — 34, в северных районах области до -37.
С понедельника начнется ослабление морозов. Днем обещают всего — 20. К середине рабочей недели прогнозируют -12..-15 градусов.

Ранее сообщалось, что 30-градусные морозы нагрянут в выходные с якутским циклоном в Новосибирск. Западно-сибирский гидрометцентр предупреждает о суровых морозах в конце недели.

#Погода#Морозы в Новосибирске#Новосибирск#Новосибирская область#Мороз#Морозы#Выходные#Синоптики#Начало недели
Подпишитесь
Мороз по коже: ТОП-10 фото с крещенских купаний-2023 в Новосибирске
Вчера, 03:18
«Завтра требуют 6 500 $»: впавшую в кому на Бали женщину еще не вывезли в Новосибирск
Вчера, 07:35
Травников, Карелин, Локоть: чем занимаются дети новосибирских политиков
Вчера, 05:38
Вице-мэр Новосибирска Терешкова в бикини на Крещение взбудоражила новосибирцев
Сегодня, 05:35
Институт катализа СО РАН разработал инновационное церковное кадило
Вчера, 13:48
Суд разрешил компании выкупить у мэрии территорию Заельцевского кладбища
Вчера, 13:07