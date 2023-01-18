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Posted Сегодня, 12:52

Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

Крещенские морозы опоздают на два дня

Сегодня, 12:52
Фото: 1MI
В Новосибирске упадет температура на выходных.

30-градусные морозы нагрянут в выходные с якутским циклоном в Новосибирске

Западно-сибирский гидрометцентр предупреждает о суровых морозах в конце недели.

В ближайшие два дня в Новосибирске температура воздуха не упадет ниже - 20°C даже ночью. В пятницу днем синоптики ожидают -10°C ...-12°C. Ночью столбики термометром опустятся до -17°C.  

Схожие температурные условия будут и в пятницу. Также в эти два дня отмечается заметный западный и северо-западной ветер. 

Уже в субботу эти порывы принесут циклон, который опустит температуру в выходные до -28°C.  

Снежной на этой неделе будет только пятница, во все остальные дни метеорологи предсказывают переменную облачность с минимальным количеством осадков.

Ранее ГУ МЧС Новосибирской области предупредили купающихся на Крещение об опасности несертифицированных прорубей и показали процесс создания безопасной купели.

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#Новосибирск#Погода#Заморозки#Мороз#Крещение
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