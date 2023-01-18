Крещенские морозы опоздают на два дня

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
В ближайшие два дня в Новосибирске температура воздуха не упадет ниже - 20°C даже ночью. В пятницу днем синоптики ожидают -10°C ...-12°C. Ночью столбики термометром опустятся до -17°C.
Схожие температурные условия будут и в пятницу. Также в эти два дня отмечается заметный западный и северо-западной ветер.
Уже в субботу эти порывы принесут циклон, который опустит температуру в выходные до -28°C.
Снежной на этой неделе будет только пятница, во все остальные дни метеорологи предсказывают переменную облачность с минимальным количеством осадков.
Ранее ГУ МЧС Новосибирской области предупредили купающихся на Крещение об опасности несертифицированных прорубей и показали процесс создания безопасной купели.