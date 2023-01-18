Сотрудники МЧС России вырубили безопасную купель на обском льду

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Спасатели оборудовали в Новосибирской области 30 купелей для традиционных купаний в Крещение. По словам начальника отдела безопасности людей на водных объекта Юрия Карпова, около 500 человек будут следить за безопасностью на акваториях в праздничный период.
Также спасатели решили продемонстрировать занимательный процесс создания купели. В объективы фотокамер попали работы по вырубке проруби под Дмитровским мостом.
Спасатели выпилили огромные куски льда, толщиной до 50 см.
И подняли их с поверхности Оби специальными лебедками.
Для удобства и безопасности купель оборудовали деревянными сходнями со ступенями и бортиками по краям.
Спасатели напоминают, что все несертифицированные проруби не пригодны для погружения - их использование будет пресекаться патрульными.
На оборудованных купелях также постоянно будут дежурить кареты скорой медицинской помощи.
Ранее в Новосибирской области отменили Крещенские купания, объяснив заперет двойным льдом.