atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:20

Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Сотрудники МЧС России вырубили безопасную купель на обском льду

Сегодня, 12:20
Фото: ВК- сообщество "МЧС России Новосибирская область"
Спасатели МЧС вырубили купель в Новосибирске.

Безопасная крещенская купель появилась под Дмитровским мостом в Новосибирске

ГУ МЧС Новосибирской области предупредили купающихся об опасности несертифицированных прорубей и показали процесс создания безопасной купели.

Спасатели оборудовали в Новосибирской области 30 купелей для традиционных купаний в Крещение. По словам начальника отдела безопасности людей на водных объекта Юрия Карпова, около 500 человек будут следить за безопасностью на акваториях в праздничный период.  

Также спасатели решили продемонстрировать занимательный процесс создания купели. В объективы фотокамер попали работы по вырубке проруби под Дмитровским мостом.

Спасатели МЧС вырубили купель в Новосибирске.
Фото: ВК- сообщество "МЧС России Новосибирская область"

Спасатели выпилили огромные куски льда, толщиной до 50 см. 

Спасатели МЧС вырубили купель в Новосибирске.
Фото: ВК- сообщество "МЧС России Новосибирская область"

И подняли их с поверхности Оби специальными лебедками. 

Спасатели МЧС вырубили купель в Новосибирске.
Фото: ВК- сообщество "МЧС России Новосибирская область"

Для удобства и безопасности купель оборудовали деревянными сходнями со ступенями и бортиками по краям. 

Спасатели МЧС вырубили купель в Новосибирске.
Фото: ВК- сообщество "МЧС России Новосибирская область"

Спасатели напоминают, что все несертифицированные проруби не пригодны для погружения - их использование будет пресекаться патрульными. 

На оборудованных купелях также постоянно будут дежурить кареты скорой медицинской помощи.

Ранее в Новосибирской области отменили Крещенские купания, объяснив заперет двойным льдом.

Читайте также:
Заболеет человек после купания на Крещение или нет, зависит не от температуры водыТолько наивные верят в избавлении от грехов в купели - священник из Новосибирска
#МЧС#Купели#Обь#Новосибирск#Крещение 2023 в Новосибирске: купели и купание#Город
Подпишитесь
Терешкова, Панферов, Гончаров: ВИП-персоны окунаются на Крещение в Новосибирске
Сегодня, 08:12
Опубликованы фотографии погибших на СВО военных из Новосибирской области
Сегодня, 05:18
Смерть на Крещение: ТОП-5 самых громких ЧП на Крещение в России и под Новосибирском
Сегодня, 09:13
Новосибирский депутат Ростислав Антонов снял видео об Аллее ангелов
Сегодня, 04:31
Столицу РФ хотят перенести в Новосибирск из-за угрозы бомбардировок
Сегодня, 08:16
В Новосибирской области оборудуют 29 купелей на Крещение-2023
Вчера, 07:14