Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Холодный циклон, пришедший в Новосибирскую область из Якутии, продолжает оказывать негативное влияние на температуру воздуха в регионе. Пик похолодания придется на ночь с субботы, 21 января, на воскресенье, 22 января. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, ожидается -24.. -29 градуса, местами -33.. -38, а по востоку области до 43 градусов мороза.
Днем в воскресенье столбик термометра поднимется до 10-15 градусов мороза, местами ожидается до 23 градусов ниже ноля. -18.. -23 градусов, местами -10, -15, по юго-востоку до -30 градусов – так описывают синоптики ночь на понедельник. 23 января днем столбик термометра будет колебаться в районе отметок 4-9 градусов ниже ноля. Возможен небольшой снег, местами метели.