Холодный циклон, пришедший в Новосибирскую область из Якутии, продолжает оказывать негативное влияние на температуру воздуха в регионе. Пик похолодания придется на ночь с субботы, 21 января, на воскресенье, 22 января. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, ожидается -24.. -29 градуса, местами -33.. -38, а по востоку области до 43 градусов мороза.