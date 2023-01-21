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Posted Сегодня, 12:36

Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

В ночь на воскресенье в Новосибирской области столбик термометра упадет до 43° мороза

Сегодня, 12:36
Фото: atas.info
В областном центре ожидается около 28 градусов мороза

40-градусные морозы придут в Новосибирскую область в ночь на воскресенье, 22 января

Лютый холод накроет регион в ночь с субботы на воскресенье. Тяжелее всего придется жителям восточных территорий области

Холодный циклон, пришедший в Новосибирскую область из Якутии, продолжает оказывать негативное влияние на температуру воздуха в регионе. Пик похолодания придется на ночь с субботы, 21 января, на воскресенье, 22 января. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, ожидается -24.. -29 градуса, местами -33.. -38, а по востоку области до 43 градусов мороза.

Днем в воскресенье столбик термометра поднимется до 10-15 градусов мороза, местами ожидается до 23 градусов ниже ноля. -18.. -23 градусов, местами -10, -15, по юго-востоку до -30 градусов – так описывают синоптики ночь на понедельник. 23 января днем столбик термометра будет колебаться в районе отметок 4-9 градусов ниже ноля. Возможен небольшой снег, местами метели.

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#Погода#Новосибирская область#Морозы#Прогноз#Холод
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