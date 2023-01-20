В Новосибирске манул не выпускал собрата из домика в мороз

Posted Сегодня, 02:30
Published Сегодня, 02:30
Modified Сегодня, 02:34
Updated Сегодня, 02:34
Судя по кадрам, котенок дикой кошки закрыл собой проход собрату в домике. Тот хотел выйти на прогулку в -25 градусов.
«Может так братик о нем заботится. Не выпускает, чтобы не заболел», - предположили подписчики в соцсети.
Мануленок пытался выбраться из обители несколько раз, но не получалось. В какой-то момент брат отвлекся, и тот сумел проскочить.
«Вероятно, он наказан, поэтому не выпускали», - пишут сибиряки под постом.
Напомним, манул, как один из любимчиков горожан и властей, стал талисманом Новогодней столицы России-2023 - Новосибирск.