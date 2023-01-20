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Posted Сегодня, 02:30

Published Сегодня, 02:30

Modified Сегодня, 02:34

Updated Сегодня, 02:34

В Новосибирске манул не выпускал собрата из домика в мороз

Сегодня, 02:30
Фото: кадр из видео Сергея Ильтакова/ВК
Манул в Новосибирском зоопарке не давал сородичу выйти из домика
Манул в Новосибирском зоопарке не давал сородичу выйти из домика. Их конфликт попал на видео посетителя Сергея Ильтякова, которым он поделился во «ВКонтакте».

Судя по кадрам, котенок дикой кошки закрыл собой проход собрату в домике. Тот хотел выйти на прогулку в -25 градусов.

«Может так братик о нем заботится. Не выпускает, чтобы не заболел», - предположили подписчики в соцсети.

Мануленок пытался выбраться из обители несколько раз, но не получалось. В какой-то момент брат отвлекся, и тот сумел проскочить.

«Вероятно, он наказан, поэтому не выпускали», - пишут сибиряки под постом.

Напомним, манул, как один из любимчиков горожан и властей, стал талисманом Новогодней столицы России-2023 - Новосибирск.

Манул станет талисманом «Новогодней столицы России-2023» в Новосибирске
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Новосибирский зоопарк
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