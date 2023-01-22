Под Новосибирском загадочно исчезла гостившая у друзей рыжеволосая женщина

Posted Сегодня, 02:51
Published Сегодня, 02:51
Modified Сегодня, 02:55
Updated Сегодня, 02:55
Сибирячка в середине января поехала в гости к друзьям в поселок Озерный. Ничего не предвещало её исчезновения.
«15 января женщина просто вышла из дома и не вернулась. Она не взяла телефон, деньги и даже не надела шапку. У себя дома сибирячка не появлялась, с друзьями на связь не выходила», - рассказала руководить поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.
Судя по ориентировке, пропавшая одета в пуховик молочного цвета. Она высокого роста (180 см), волосы рыжие.
Напомним, в Новосибирске до сих пор разыскивают студента первого курса университета. Он могу уехать в другой город - эту версию проверяют волонтеры.