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Posted Сегодня, 02:51

Published Сегодня, 02:51

Modified Сегодня, 02:55

Updated Сегодня, 02:55

Под Новосибирском загадочно исчезла гостившая у друзей рыжеволосая женщина

Сегодня, 02:51
Фото: Лиза Алерт/ВК
Волонтеры ищут пропавшую 35-летнюю Евгению Будкову под Новосибирском
Волонтеры ищут 35-летнюю Евгению Будкову, пропавшую под Новосибирском 15 января. Ориентировку на женщину предоставил отряд «Лиза Алерт».

Сибирячка в середине января поехала в гости к друзьям в поселок Озерный. Ничего не предвещало её исчезновения.

«15 января женщина просто вышла из дома и не вернулась. Она не взяла телефон, деньги и даже не надела шапку. У себя дома сибирячка не появлялась, с друзьями на связь не выходила», - рассказала руководить поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Судя по ориентировке, пропавшая одета в пуховик молочного цвета. Она высокого роста (180 см), волосы рыжие.

Напомним, в Новосибирске до сих пор разыскивают студента первого курса университета. Он могу уехать в другой город - эту версию проверяют волонтеры.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Пропала#Лиза Алерт
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