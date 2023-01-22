В Новосибирске астроном снял самую ярчайшую комету 2023 года

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Никифоров - специалист Большого новосибирского планетария. Он отметил, что эта звездная странница называется C/2022 E3 (ZTF). Она ослепила бы кого угодно, ведь её яркость целых +6 звездной величины.
Астроном не сомневаясь присвоил этой комете звание самой яркой в 2023 году. Ему удалось её запечатлеть 21 января рано утром.
Сначала небесную скиталицу специалисту было сложно разыскать. А все из-за ненастной погоды и смогу вокруг ТЭЦ. Комета появилась четко в кадре только к утру.
Напомним, ранее Atas.info узнал даты солнечных и лунных затмений в 2023 году в Новосибирске.