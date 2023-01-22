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Posted Сегодня, 10:39

Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

В Новосибирске астроном снял самую ярчайшую комету 2023 года

Сегодня, 10:39
Фото: 1MI
Астроном из Новосибирска сфотографировал самую яркую комету
Астроном из Новосибирска Андрей Никифоров сфотографировал самую яркую комету в январе 2023 года. Снимком он поделился с подписчиками во «ВКонтакте».

Никифоров - специалист Большого новосибирского планетария. Он отметил, что эта звездная странница называется C/2022 E3 (ZTF). Она ослепила бы кого угодно, ведь её яркость целых +6 звездной величины.

Астроном не сомневаясь присвоил этой комете звание самой яркой в 2023 году. Ему удалось её запечатлеть 21 января рано утром.

Сначала небесную скиталицу специалисту было сложно разыскать. А все из-за ненастной погоды и смогу вокруг ТЭЦ. Комета появилась четко в кадре только к утру.

Напомним, ранее Atas.info узнал даты солнечных и лунных затмений в 2023 году в Новосибирске.

Солнечные и лунные затмения 2023: даты и что категорически нельзя делать
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Комета#Небо#Астрономия
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