Новосибирцы смогут увидеть Венеру и Сатурн в небе 23 января

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Как отметили в Большом Новосибирском планетарии, планеты специалисты наблюдали ещё вчера, 22 января. Сегодня тоже можно насладиться этой картиной, когда Солнце зайдет.
«Венера и Сатурн будут находиться рядом, нужно смотреть в юго-западном направлении. Лучше это делать за городом, где небо не засвечено фонарями. И тогда можно будет наблюдать сближение планет без специальных устройств», - уточнили в планетарии.
Напомним, ранее астроному в Новосибирске удалось сфотографировать одну из ярких комет в этом году. Дожидаться её появления пришлось до самого утра. И оно того стоило - ведь яркость этой звездной странницы равна +6 звездным единицам.