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Posted Сегодня, 09:36

Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

Новосибирцы смогут увидеть Венеру и Сатурн в небе 23 января

Сегодня, 09:36
Фото: 1MI
Венера и Сатурн встретятся на небе под Новосибирском 23 января 2023 года
В небе над Новосибирском сойдутся Венера и Сатурн вечером 23 января 2023 года. При ясной погоде это явление можно будет увидеть невооруженным взглядом.

Как отметили в Большом Новосибирском планетарии, планеты специалисты наблюдали ещё вчера, 22 января. Сегодня тоже можно насладиться этой картиной, когда Солнце зайдет.

«Венера и Сатурн будут находиться рядом, нужно смотреть в юго-западном направлении. Лучше это делать за городом, где небо не засвечено фонарями. И тогда можно будет наблюдать сближение планет без специальных устройств», - уточнили в планетарии.

Напомним, ранее астроному в Новосибирске удалось сфотографировать одну из ярких комет в этом году. Дожидаться её появления пришлось до самого утра. И оно того стоило - ведь яркость этой звездной странницы равна +6 звездным единицам. 

В Новосибирске астроном снял самую ярчайшую комету 2023 года
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#Алина Шефер#Планетарий#Астрономия#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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