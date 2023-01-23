Posted Сегодня, 02:47
Published Сегодня, 02:47
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Updated Сегодня, 02:49
Как говорится в ВК-группе поискового отряда, все произошло в ночь с 21 на 22 января. Волонтеры патрулировали Новосибирск. На улице в 2 часа ночи они встретили пенсионера. В тот день столбик термометра показывал 36 градусов мороза.
В беседе выяснилось, что дедушка шел из больницы. У него было обморожение: врачи перевязали пациента и отправили домой.
«На дороге обнаружили одиноко бредущего дедушку. При опросе выяснилось, что вечером он попал в больницу с обморожением, его приняли, сделали перевязку и… отпустили домой», - рассказали волонтеры.
Тогда поисковики доставили пожилого человека до дома. Напомним, что ранее в Новосибирске нашли пропавшего 11-летнего мальчика. Он поругался с родителями и сбежал из дома.