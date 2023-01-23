atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:47

Published Сегодня, 02:47

Modified Сегодня, 02:49

Updated Сегодня, 02:49

Пенсионера с обморожением выставили из больницы в 36-градусный мороз в Новосибирске

Сегодня, 02:47
Фото: 1MI
Мужчина шел в одиночестве домой
В Новосибирске пожилого мужчины отпустили из больницы в мороз: перед этим он попал туда с обморожением, рассказали в отряде «ЛизаАлерт».

Как говорится в ВК-группе поискового отряда, все произошло в ночь с 21 на 22 января. Волонтеры патрулировали Новосибирск. На улице в 2 часа ночи они встретили пенсионера. В тот день столбик термометра показывал 36 градусов мороза.

В беседе выяснилось, что дедушка шел из больницы. У него было обморожение: врачи перевязали пациента и отправили домой.

«На дороге обнаружили одиноко бредущего дедушку. При опросе выяснилось, что вечером он попал в больницу с обморожением, его приняли, сделали перевязку и… отпустили домой», - рассказали волонтеры.

Тогда поисковики доставили пожилого человека до дома. Напомним, что ранее в Новосибирске нашли пропавшего 11-летнего мальчика. Он поругался с родителями и сбежал из дома. 

#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск
Подпишитесь
Хронология трагедии на Орджоникидзе в Новосибирске: девушка упала из окна на парня
Вчера, 09:56
У семьи сибирячки, впавшей в кому на Бали, закончились деньги для оплаты клиники
21 января 10:58
Аномальное потепление или морозы: какая погода ожидает новосибирцев в феврале 2023
Вчера, 03:24
В Новосибирске водителям скорой подняли зарплаты спустя 2 года ожидания
Вчера, 05:04
Кровь погибших девушки и парня не убрали с тротуара на Орджоникидзе в Новосибирске
Вчера, 04:20
В Новосибирске продают iPhone с бриллиантами за 50 млн рублей
Вчера, 06:01