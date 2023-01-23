Как говорится в ВК-группе поискового отряда, все произошло в ночь с 21 на 22 января. Волонтеры патрулировали Новосибирск. На улице в 2 часа ночи они встретили пенсионера. В тот день столбик термометра показывал 36 градусов мороза.