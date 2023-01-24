Компания "Дискус плюс" строит "Плющихинский" жилмассив с 2005 года, практически все это время компания находится в процессе судебных разбирательств. За 10 лет существования компании в качестве ответчика она участвовала в 402 судебных делах. В течение 2022 года в суде рассматривалось несколько дел о взыскании долгов с "Дискус плюс" в отношении ФНС, мэрии, "Горводоканал", Новосибирских тепловых сетей. Иск на 7,3 млн от "Газпром межрегионгаз Новосибирск" всего лишь один из многих в череде исков к застройщику.