Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Арбитражный суд Новосибирска назначил на 13 февраля 2023 года судебное разбирательство по делу, в котором ООО "Дискус плюс" выступает ответчиком. Иск на сумму 7 291 858 руб. поступил от "Газпром межрегионгаз Новосибирск", комментарии о том, планирует ли компании оспорить иск или оплатить выставленную сумму, получить по телефонам, указанным на сайте не удалось.
Компания "Дискус плюс" строит "Плющихинский" жилмассив с 2005 года, практически все это время компания находится в процессе судебных разбирательств. За 10 лет существования компании в качестве ответчика она участвовала в 402 судебных делах. В течение 2022 года в суде рассматривалось несколько дел о взыскании долгов с "Дискус плюс" в отношении ФНС, мэрии, "Горводоканал", Новосибирских тепловых сетей. Иск на 7,3 млн от "Газпром межрегионгаз Новосибирск" всего лишь один из многих в череде исков к застройщику.
Не так давно мы писали, что мэрия выставила иск на 8 млн рублей к компании "Дискус-строй", которая также входит в группу компаний "Дискус", как и "Дискус плюс". Директором обоих компаний является депутат 36-го округа Новосибирска Алексей Джулай.
Группа компаний строит дома в ЖК Плющихинский, ЖК Просторный и ЖК на ул. Снежиной. Застройщик известен многократным переносов сроков сдачи объектов, по данным сайта erzrf.ru срок переноса сроков сдачи в 2021 году составлял более трех лет.