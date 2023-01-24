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Posted Сегодня, 09:12

Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

Иск на сумму более 7 млн рублей получил застройщик жилмассива "Плющихинский"

Сегодня, 09:12
Фото: Группа ВК "Группа компаний Дискус"
Дом 143/8 на Плющихинском жилмассиве, фасадные работы.

"Дискус плюс" получил иск на 7,3 млн руб от "Газпром межрегионгаз Новосибирск"

Застройщик жилмассива "Плющихинский" с регулярным постоянством выступает ответчиком в суде по искам о финансовых долгах. На этот раз компании выставили иск на 7,3 млн рублей от "Газпром межрегионгаз Новосибирск".

Арбитражный суд Новосибирска назначил на 13 февраля 2023 года судебное разбирательство по делу, в котором ООО "Дискус плюс" выступает ответчиком. Иск на сумму 7 291 858 руб. поступил от "Газпром межрегионгаз Новосибирск", комментарии о том, планирует ли компании оспорить иск или оплатить выставленную сумму, получить по телефонам, указанным на сайте не удалось.

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Компания "Дискус плюс" строит "Плющихинский" жилмассив с 2005 года, практически все это время компания находится в процессе судебных разбирательств. За 10 лет существования компании в качестве ответчика она участвовала в 402 судебных делах. В течение 2022 года в суде рассматривалось несколько дел о взыскании долгов с "Дискус плюс" в отношении ФНС, мэрии, "Горводоканал", Новосибирских тепловых сетей. Иск на 7,3 млн от "Газпром межрегионгаз Новосибирск" всего лишь один из многих в череде исков к застройщику.

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Не так давно мы писали, что мэрия выставила иск на 8 млн рублей к компании "Дискус-строй", которая также входит в группу компаний "Дискус", как и "Дискус плюс". Директором обоих компаний является депутат 36-го округа Новосибирска Алексей Джулай.

Группа компаний строит дома в ЖК Плющихинский, ЖК Просторный и ЖК на ул. Снежиной. Застройщик известен многократным переносов сроков сдачи объектов, по данным сайта erzrf.ru срок переноса сроков сдачи в 2021 году составлял более трех лет. 

#Строительство#Застройщик
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