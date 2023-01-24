Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
"Растрата денежных средств в особо крупных размерах" - по такой статье возбуждено уголовное дело на Александра Кулябина, 23 года возглавлявшего театр "Красный факел", и уволенного одним днем в декабре прошлого года без объяснения причин по решению Министерства культуры области.
Сразу после того, как о решении стало известно, сотрудники театра написали обращение в Министерство культуры с просьбой объяснить увольнение: "Для всех нас это известие стало ударом. Это настоящая трагедия, которую мы осознаем со всей ясностью" - так комментировали сотрудники театра увольнение директора. Под письмом подписались 145 сотрудников из 200.
Тогда увольнение Александра Кулябина связали с интервью его сына Тимофея Кулябина американской радиостанции, в интервью Тимофей негативно отзывался о специальной военной операции. Тимофей Кулябин покинул Россию в марте 2022 года, именно с его отъездом и позицией негласно связывали увольнение его отца с поста директора "Красного факела".
И вот, новый удар - обвинение в растрате в особо крупном размере. Как поясняет источник ngs.ru в силовых структурах, уголовное дело связано с незаконными выплатами театра режиссеру Тимофею Кулябину. Сумма, которую предъявляют бывшему директору - 1,8 миллиона рублей.
Александр Кулябин задержан, в его доме прошли обыски, решение о мере пресечения на данный момент пока не принято.