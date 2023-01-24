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Posted Сегодня, 05:36

Published Сегодня, 05:36

Modified Сегодня, 05:38

Updated Сегодня, 05:38

В чем обвиняют директора новосибирского театра "Красный факел" Александра Кулябина

Сегодня, 05:36
Фото: Группа Вконтакте Театра "Красный факел"
Театр "Красный факел" в конце прошлого года сменил директора, которого в январе 2023 года обвинили в растрате 1,8 млн рублей

Что известно об обвинениях, предъявленных директору "Красного факела" Кулябину

В декабре 2022 года Александр Кулябин, проработавший директором театра "Красный факел" 23 года, был уволен без объяснения причин по решению Министерства культуры Новосибирской области. 23 января 2023 года в отношении Александра Кулябина возбудили уголовное дело о растрате в особо крупных размерах.

"Растрата денежных средств в особо крупных размерах" - по такой статье возбуждено уголовное дело на Александра Кулябина, 23 года возглавлявшего театр "Красный факел", и уволенного одним днем в декабре прошлого года без объяснения причин по решению Министерства культуры области.

Сразу после того, как о решении стало известно, сотрудники театра написали обращение в Министерство культуры с просьбой объяснить увольнение: "Для всех нас это известие стало ударом. Это настоящая трагедия, которую мы осознаем со всей ясностью" - так комментировали сотрудники театра увольнение директора. Под письмом подписались 145 сотрудников из 200. 

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Тогда увольнение Александра Кулябина связали с интервью его сына Тимофея Кулябина американской радиостанции, в интервью Тимофей негативно отзывался о специальной военной операции. Тимофей Кулябин покинул Россию в марте 2022 года, именно с его отъездом и позицией негласно связывали увольнение его отца с поста директора "Красного факела".

И вот, новый удар - обвинение в растрате в особо крупном размере. Как поясняет источник ngs.ru в силовых структурах, уголовное дело связано с незаконными выплатами театра режиссеру Тимофею Кулябину. Сумма, которую предъявляют бывшему директору - 1,8 миллиона рублей.

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Александр Кулябин задержан, в его доме прошли обыски, решение о мере пресечения на данный момент пока не принято. 

#Ольга Храмушкина#Общество#Город#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область
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