Сразу после того, как о решении стало известно, сотрудники театра написали обращение в Министерство культуры с просьбой объяснить увольнение: "Для всех нас это известие стало ударом. Это настоящая трагедия, которую мы осознаем со всей ясностью" - так комментировали сотрудники театра увольнение директора. Под письмом подписались 145 сотрудников из 200.