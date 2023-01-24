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Posted Сегодня, 07:32

Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:39

Updated Сегодня, 07:39

Заключенный из деревни Веселая, вступивший в ЧВК «Вагнер», погиб под Артемовском

Сегодня, 07:32
Бывший заключенный, ныне боец ЧВК "Вагнер", погиб в боях под Артемовском

Боец ЧВК «Вагнер» из Новосибирской области погиб в боях под Артемовском

О гибели Юрия Блинова, бойца ЧВК «Вагнер», сообщила «Северная газета».

Бывший заключенный Юрий Блинов несколько месяцев назад принял решение стать бойцом частной военной компании. Он погиб в боях за город Артемовск.
В последний путь Юрия Блинова провожали родственники, друзья, знакомые, жители деревни Веселая и села Биаза.
Проститься с земляком пришли глава Северного района Сергей Коростелев и председатель Совета депутатов Игорь Звыков, глава сельсовета Надежда Стебукова и представители общественных организаций.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске горожане заметили маршрутное такси, на котором было рекламное объявление с набором в ЧВК «Вагнер».

#Общество#Новосибирская область#СВО#ЧВК#Вагнер#Погиб#Заключенный#Из деревни
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