Заключенный из деревни Веселая, вступивший в ЧВК «Вагнер», погиб под Артемовском

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
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Updated Сегодня, 07:39
Бывший заключенный Юрий Блинов несколько месяцев назад принял решение стать бойцом частной военной компании. Он погиб в боях за город Артемовск.
В последний путь Юрия Блинова провожали родственники, друзья, знакомые, жители деревни Веселая и села Биаза.
Проститься с земляком пришли глава Северного района Сергей Коростелев и председатель Совета депутатов Игорь Звыков, глава сельсовета Надежда Стебукова и представители общественных организаций.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске горожане заметили маршрутное такси, на котором было рекламное объявление с набором в ЧВК «Вагнер».