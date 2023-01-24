Заключенный из деревни Веселая, вступивший в ЧВК «Вагнер», погиб под Артемовском

Бывший заключенный Юрий Блинов несколько месяцев назад принял решение стать бойцом частной военной компании. Он погиб в боях за город Артемовск.

В последний путь Юрия Блинова провожали родственники, друзья, знакомые, жители деревни Веселая и села Биаза.

Проститься с земляком пришли глава Северного района Сергей Коростелев и председатель Совета депутатов Игорь Звыков, глава сельсовета Надежда Стебукова и представители общественных организаций.