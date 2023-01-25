Депутату-единороссу Лаптеву продлили срок содержания в СИЗО до 26 марта

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Сегодня Дзержинский районный суд Новосибирска продлил депутату срок содержания в СИЗО до 26 марта.
Об этом сообщило издание «НГС» со ссылкой на управление судебного департамента Новосибирской области.
Депутата Владимира Лаптева обвиняют по статье 291 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере.
Ранее сообщалось, что прошел суд по делу бывшего замминистра ЖКХ Владимира Нормайкина, который обвиняется в получении взяток, о чем сообщают в судебном департаменте НСО.