Депутату-единороссу Лаптеву продлили срок содержания в СИЗО до 26 марта

Новосибирский суд продлил депутату-единороссу Лаптеву срок содержания под стражей

Депутата от партии «Единая Россия» Владимира Лаптева задержали 27 сентября и завели на него дело о получении взятки: следствие считает, что Лаптев, являясь председателем комиссии по экологии Законодательного собрания Новосибирской области, устроил туда другого депутата за вознаграждение.