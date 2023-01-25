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Posted Сегодня, 10:47

Published Сегодня, 10:47

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Депутату-единороссу Лаптеву продлили срок содержания в СИЗО до 26 марта

Сегодня, 10:47
Фото: 1MI
Депутату Законодательного собрания Лаптеву продлили срок пребывания под стражей

Новосибирский суд продлил депутату-единороссу Лаптеву срок содержания под стражей

Депутата от партии «Единая Россия» Владимира Лаптева задержали 27 сентября и завели на него дело о получении взятки: следствие считает, что Лаптев, являясь председателем комиссии по экологии Законодательного собрания Новосибирской области, устроил туда другого депутата за вознаграждение.

Сегодня Дзержинский районный суд Новосибирска продлил депутату срок содержания в СИЗО до 26 марта.
Об этом сообщило издание «НГС» со ссылкой на управление судебного департамента Новосибирской области.
Депутата Владимира Лаптева обвиняют по статье 291 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере. 

Ранее сообщалось, что прошел суд по делу бывшего замминистра ЖКХ Владимира Нормайкина, который обвиняется в получении взяток, о чем сообщают в судебном департаменте НСО.

#Суд#Депутат Заксобрания#Общество#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область
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