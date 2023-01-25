В Новосибирске филармонию возглавит Ирина Устинова из Карелии

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Published Сегодня, 02:51
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Около 12 лет Устинова возглавляла Карельскую филармонию. Со своим коллективом недавно она попрощалась в соцсети во «ВКонтакте».
Как пишет Сиб.фм, у Ирины Устинова два образования по специальностям «Музыковедение» и «Менеджмент организации». Последнее она получала в Москве на заочном отделении.
До 6 февраля 2023-го главой филармонии в Новосибирске является Марина Пономаренко. Этот пост ей достался после ухода Александра Бочарникова - он переехал в Москву работать в "Гоголь-центре".