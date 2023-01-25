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Posted Сегодня, 02:51

Published Сегодня, 02:51

Modified Сегодня, 02:53

Updated Сегодня, 02:53

В Новосибирске филармонию возглавит Ирина Устинова из Карелии

Сегодня, 02:51
Фото: 2ГИС
Новый директор появится в филармонии Новосибирска
Специалист из Карелии Ирина Устинова займет пост гендиректора филармонии в Новосибирске. Она приступит к своим новым обязанностям 6 февраля 2023 года.

Около 12 лет Устинова возглавляла Карельскую филармонию. Со своим коллективом недавно она попрощалась в соцсети во «ВКонтакте».

Как пишет Сиб.фм, у Ирины Устинова два образования по специальностям «Музыковедение» и «Менеджмент организации». Последнее она получала в Москве на заочном отделении.

До 6 февраля 2023-го главой филармонии в Новосибирске является Марина Пономаренко. Этот пост ей достался после ухода Александра Бочарникова - он переехал в Москву работать в "Гоголь-центре".

Экс-директор новосибирской филармонии возглавил «Гоголь-центр» в Москве
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#Алина Шефер#Филармония#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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