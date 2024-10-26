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Филармония

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2024
Бывшая вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова может возглавить филармонию
Стало известно, кто может возглавить Новосибирскую филармонию, о чем сообщают источники.
26 октября, 04:16
Пианист Денис Мацуев болен — его концерты отменяют
5 октября, 09:29
2023
Умер дирижер Русского Академического оркестра Новосибирской филармонии Гусев
На 84-м году ушел из жизни народный артист России, художественный руководитель Новосибирской филармонии Владимир Гусев.
14 декабря 2023, 08:26
Уволен худрук Новосибирской филармонии. Что говорит руководство?
Художественный руководитель Новосибирской филармонии Владимир Калужский был уволен после более чем 25 лет работы, сообщение об этом он опубликовал в социальной сети.
21 октября 2023, 10:01
«Уволили благодаря доносу»: в Новосибирской филармонии попрощались с худруком
Новосибирская филармония уволила художественного руководителя Владимира Калужского, который работал там более 25 лет.
21 октября 2023, 03:15
В Новосибирске умер автор музыки для оркестров народных инструментов Владимир Лямкин
В Новосибирске скончался композитор и аранжировщик Владимир Лямкин. Ему было 74 года.
19 октября 2023, 12:58
Скорбная весть: скончался артист оркестра Новосибирской филармонии Сергей Болдин
Артист оркестра Новосибирской филармонии Сергей Болдин ушел из жизни после тяжелой болезни. Коллектив филармонии выражает глубокую скорбь и соболезнования его родным.
27 августа 2023, 02:11
В Новосибирске отменили концерт по прозе украинской писательницы Пустовит
4 марта 2023, 03:27
В Новосибирске филармонию возглавит Ирина Устинова из Карелии
Специалист из Карелии Ирина Устинова займет пост гендиректора филармонии в Новосибирске. Она приступит к своим новым обязанностям 6 февраля 2023 года.
25 января 2023, 02:51
2022
Орган новосибирской филармонии не починят еще два года
О затянувшихся работах по реставрации органа в новосибирской филармонии рассказал и. о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.
24 декабря 2022, 09:01

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