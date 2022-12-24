Орган новосибирской филармонии не починят еще два года

«Я думаю, что года на два орган подвиснет в ремонте, потому что знаете ситуацию в стране, а ремонтировать могут только специалисты, насколько я знаю, из Германии, которые приезжали к нам 1,5 года назад», — цитирует Юрия Зимнякова издание «РБК Новосибирск».
Напомним, что о ремонте большого зала новосибирской филармонии заявляла в феврале 2019 года и. о. ректора Новосибирской консерватории Жанна Лавелина. Стоимость проекта тогда составляла 100 млн руб.
Уже в декабре 2021 года министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева уточняла, что стоимость реставрации выросла до 800 млн рублей.
На орган планировалось потратить около 25 млн. Рублей. Контракты с немецкой компанией Wilhelm Sauer были заключены летом 2020 года.
Ранее в Новосибирске состоялся ежегодный забег Дедов Морозов и Снегурочек на улице Максима Горького.