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Орган новосибирской филармонии не починят еще два года

Сегодня, 09:01
Фото: ВК-сообщество "НОВОСИБИРСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ"
Новосибирская филармония

О проблемах с ремонтом органа Новосибирской филармонии рассказали в Минкульте

О затянувшихся работах по реставрации органа в новосибирской филармонии рассказал и. о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.

«Я думаю, что года на два орган подвиснет в ремонте, потому что знаете ситуацию в стране, а ремонтировать могут только специалисты, насколько я знаю, из Германии, которые приезжали к нам 1,5 года назад», — цитирует Юрия Зимнякова издание «РБК Новосибирск».

Напомним, что о ремонте большого зала новосибирской филармонии заявляла в феврале 2019 года и. о. ректора Новосибирской консерватории Жанна Лавелина. Стоимость проекта тогда составляла 100 млн руб. 

Уже в декабре 2021 года министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева уточняла, что стоимость реставрации выросла до 800 млн рублей. 

На орган планировалось потратить около 25 млн. Рублей. Контракты с немецкой компанией Wilhelm Sauer были заключены летом 2020 года.

Ранее в Новосибирске состоялся ежегодный забег Дедов Морозов и Снегурочек на улице Максима Горького.

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#Город#Новосибирск#Филармония#Орган#Ремонт
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