Орган новосибирской филармонии не починят еще два года

«Я думаю, что года на два орган подвиснет в ремонте, потому что знаете ситуацию в стране, а ремонтировать могут только специалисты, насколько я знаю, из Германии, которые приезжали к нам 1,5 года назад», — цитирует Юрия Зимнякова издание «РБК Новосибирск».