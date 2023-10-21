Новосибирская филармония уволила худрука Калужского после 25 лет работы

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
Modified Сегодня, 03:18
Updated Сегодня, 03:18
Владимир Калужский, художественный руководитель Новосибирской филармонии, был уволен с должности. Он сообщил об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Калужский работал в филармонии с 1995 года и за это время многое изменилось — появились новые интересные коллективы, филармония приобрела авторитет как в России, так и за ее пределами.
По словам Калужского, его должность будет ликвидирована в июне 2024 года из-за некоторого сообщения «благодаря „Его Величеству Доносу“». Худрук отметил, что некоторые люди даже советовали ему покинуть Новосибирск.
Тем не менее, он выразил благодарность своим коллегам и воспитанникам за их сотрудничество. Пока нет официальных комментариев от филармонии о причинах увольнения.