Новосибирская филармония уволила худрука Калужского после 25 лет работы

Владимир Калужский, художественный руководитель Новосибирской филармонии, был уволен с должности. Он сообщил об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Калужский работал в филармонии с 1995 года и за это время многое изменилось — появились новые интересные коллективы, филармония приобрела авторитет как в России, так и за ее пределами.