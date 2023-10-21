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Новосибирская филармония уволила худрука Калужского после 25 лет работы

Новосибирская филармония уволила худрука Калужского после 25 лет работы

21 октября 2023, 03:15
Фото: ВК/Новосибирская филармония
Новосибирская филармония уволила художественного руководителя Владимира Калужского, который работал там более 25 лет.

Владимир Калужский, художественный руководитель Новосибирской филармонии, был уволен с должности. Он сообщил об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Калужский работал в филармонии с 1995 года и за это время многое изменилось — появились новые интересные коллективы, филармония приобрела авторитет как в России, так и за ее пределами.

По словам Калужского, его должность будет ликвидирована в июне 2024 года из-за некоторого сообщения «благодаря „Его Величеству Доносу“». Худрук отметил, что некоторые люди даже советовали ему покинуть Новосибирск.

Тем не менее, он выразил благодарность своим коллегам и воспитанникам за их сотрудничество. Пока нет официальных комментариев от филармонии о причинах увольнения.

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#Культура#Общество#Новосибирск#Эмилия Губарева#Увольнение#Филармония
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