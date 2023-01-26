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Райкин и Миронов выступили поручителями экс-директора "Красного факела" Кулябина

26 января 2023, 02:49
Фото: группа театра "Красный факел" в ВК
В ближайшее время Кулябину должны избрать меру пресечения

За экс-директора тетра "Красный факел" из Новосибирска Кулябина поручился Райкин

Известные театральные деятели поручились за бывшего директора новосибирского театра "Красный факел". В ближайшее время ему должны избрать меру пресечения

Известные московские театральные деятели поручились за задержанного 24 января бывшего директора новосибирского театра "Красный факел" Александра Кулябина. Среди них народный артист Константин Райкин, художественный руководитель "Театра наций" Евгений Миронов, актрисы Юлия Пересильд и Елизавета Боярская, генеральный директор “Большого театра” Владимир Урин, директор РАМТ Софья Апфельбаум. Об этом пишет телеграм-канал Ксении Собчак "Кровавая барыня".

"В ближайшее время следствие запросит меру пресечения. Надеюсь, что не станут заключать его под стражу", - говорится в сообщении.
В чем обвиняют директора новосибирского театра "Красный факел" Александра Кулябина
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В декабре 2022 года Александр Кулябин, проработавший директором театра "Красный факел" 23 года, был уволен без объяснения причин по решению Министерства культуры Новосибирской области. 23 января 2023 года в отношении Александра Кулябина возбудили уголовное дело о растрате в особо крупных размерах.

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#Уголовное дело#Поручительство#Общество#Уголовное дело директора театра Кулябина#Новосибирск#Кулябин#Райкин
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