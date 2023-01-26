В декабре 2022 года Александр Кулябин, проработавший директором театра "Красный факел" 23 года, был уволен без объяснения причин по решению Министерства культуры Новосибирской области. 23 января 2023 года в отношении Александра Кулябина возбудили уголовное дело о растрате в особо крупных размерах.