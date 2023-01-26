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Updated Сегодня, 02:51
Известные московские театральные деятели поручились за задержанного 24 января бывшего директора новосибирского театра "Красный факел" Александра Кулябина. Среди них народный артист Константин Райкин, художественный руководитель "Театра наций" Евгений Миронов, актрисы Юлия Пересильд и Елизавета Боярская, генеральный директор “Большого театра” Владимир Урин, директор РАМТ Софья Апфельбаум. Об этом пишет телеграм-канал Ксении Собчак "Кровавая барыня".
"В ближайшее время следствие запросит меру пресечения. Надеюсь, что не станут заключать его под стражу", - говорится в сообщении.
В декабре 2022 года Александр Кулябин, проработавший директором театра "Красный факел" 23 года, был уволен без объяснения причин по решению Министерства культуры Новосибирской области. 23 января 2023 года в отношении Александра Кулябина возбудили уголовное дело о растрате в особо крупных размерах.