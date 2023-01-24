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Posted Сегодня, 03:45

Published Сегодня, 03:45

Modified Сегодня, 03:53

Updated Сегодня, 03:53

Уголовное дело после увольнения — итог 20 лет директорства Кулябина в Красном факеле

Сегодня, 03:45
Фото: kino-teatr.ru
Кулябина уволили в декабре

В Новосибирске против экс-директора Красного факела Кулябина возбудили дело

В Новосибирске возбудили уголовное дело против бывшего директора театра Красный факел: Александр Кулябин подозревается в растрате, сообщили в прокуратуре региона.

Как уточнили в прокуратуре, при взаимодействии ведомства, ФСБ и МВД России по Новосибирской области, против Александра Кулябина возбудили уголовное дело. Его обвиняют в растрате денежных средств в особо крупном размере.

По месту жительства Кулябина проведены обыски, он задержан. В настоящий момент решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Напомним, что Александр Кулябин возглавлял театр с 1999 года. 23 декабря 2022 года стало известно об его увольнении. Тогда причины ухода с должности директора никто не назвал.

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Напомним, что уход с поста директора связывали с нашумевшим интервью, которое дал Кулябин-младший американской радиостанции. Он негативно высказался о спецоперации. Его уволили еще в апреле этого года, а уехал из России режиссер еще в марте.

Стоит отметить, что Тимофей Кулябин как режиссер прославился постановкой оперы «Тангейзер» в Оперном театре. Спектакль сняли с репертуара после протестов православных активистов, а в центре Новосибирска проходили митинги горожан в поддержку постановки, а также его режиссера Кулябина-младшего и директора Оперного Бориса Мездрича. Первый раз Тангейзер показали в декабре 2014 года, а скандальные события произошли в начале 2015 года.

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#Эмилия Губарева#Красный факел#Кулябин#Общество#Новосибирск
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