Стоит отметить, что Тимофей Кулябин как режиссер прославился постановкой оперы «Тангейзер» в Оперном театре. Спектакль сняли с репертуара после протестов православных активистов, а в центре Новосибирска проходили митинги горожан в поддержку постановки, а также его режиссера Кулябина-младшего и директора Оперного Бориса Мездрича. Первый раз Тангейзер показали в декабре 2014 года, а скандальные события произошли в начале 2015 года.