В Новосибирске умер автор музыки для оркестров народных инструментов Владимир Лямкин

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
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Updated Сегодня, 13:00
Владимир Лямкин активно сотрудничал с Новосибирской государственной филармонией и Русским академическим оркестром. Их представители уже выразили свои соболезнования.
«Коллектив Новосибирской государственной филармонии и Русского академического оркестра с прискорбием сообщают о том, что 17 октября после продолжительной болезни на 75-м году жизни скончался заслуженный артист Российской Федерации, композитор, аранжировщик Владимир Владимирович Лямкин», — сообщается в паблике «Новосибирск скорбит» социальной сети «ВКонтакте».
За почти пятидесятилетнюю творческую деятельность Владимир Лямкин создал не одну сотню произведений и аранжировок для народного и духового оркестров. Произведения, вышедшие из-под его пера, исполняют многие профессиональные оркестры русских народных инструментов.