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Композитору было 74 года

В Новосибирске умер автор музыки для оркестров народных инструментов Владимир Лямкин

19 октября 2023, 12:58
Фото: ВК / Новосибирск скорбит
Композитору было 74 года

В Новосибирске умер композитор Владимир Лямкин

В Новосибирске скончался композитор и аранжировщик Владимир Лямкин. Ему было 74 года.

Владимир Лямкин активно сотрудничал с Новосибирской государственной филармонией и Русским академическим оркестром. Их представители уже выразили свои соболезнования.

«Коллектив Новосибирской государственной филармонии и Русского академического оркестра с прискорбием сообщают о том, что 17 октября после продолжительной болезни на 75-м году жизни скончался заслуженный артист Российской Федерации, композитор, аранжировщик Владимир Владимирович Лямкин», — сообщается в паблике «Новосибирск скорбит» социальной сети «ВКонтакте».

За почти пятидесятилетнюю творческую деятельность Владимир Лямкин создал не одну сотню произведений и аранжировок для народного и духового оркестров. Произведения, вышедшие из-под его пера, исполняют многие профессиональные оркестры русских народных инструментов.

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#Новосибирск#Оркестр#Артист#Филармония#Александр Ляхов
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