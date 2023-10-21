Новосибирская филармония прокомментировала увольнение худрука Калужского

Сам худрук назвал причиной увольнения «донос», однако подробности неизвестны. Он выразил благодарность своим коллегам и ученикам за их сотрудничество. После широкой огласки в СМИ, филармония прокомментировала увольнение сотрудника. Как выяснилось, должность Владимира Калужского была сокращена с 9 июня 2023 года.