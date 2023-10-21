Новосибирская филармония прокомментировала увольнение худрука Калужского

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:03
Владимир Калужский, художественный руководитель Новосибирской филармонии, был уволен после 25 лет работы. Об этом он сообщил в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».
Сам худрук назвал причиной увольнения «донос», однако подробности неизвестны. Он выразил благодарность своим коллегам и ученикам за их сотрудничество. После широкой огласки в СМИ, филармония прокомментировала увольнение сотрудника. Как выяснилось, должность Владимира Калужского была сокращена с 9 июня 2023 года.
«Должность художественного руководителя Новосибирской государственной филармонии была сокращена с 9 июня 2023 года, о чем Владимир Михайлович Калужский был уведомлен за два месяца в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации».
7 июня худрук принял решение уволиться по соглашению сторон и получил денежную компенсацию, предусмотренную Трудовым кодексом.