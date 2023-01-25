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Posted Сегодня, 05:27

Published Сегодня, 05:27

Modified Сегодня, 05:29

Updated Сегодня, 05:29

В Новосибирске нашли тело отца 6 детей под Бугринским мостом

Сегодня, 05:27
Фото: 1MI
В Новосибирске под Бугринским мостом нашли тело отца 6 детей
Прохожие нашли тело мужчины под Бугринским мостом в Новосибирске 20 января. Стала известна его личность.

Как пишет КП-Новосибирск, погибшим оказался многодетный отец. Ему 50 лет, остались 6 детей от 2 до 8 лет.

Знакомые семьи рассказали, что сибиряк ушел за хлебом и без вести пропал несколько дней назад. Они предполагают, что мужчине стало плохо и никто не смог помочь. Он долгое время болел.

Погибшего характеризуют, как работящего и непьющего человека. Говорят, он всегда заботился о семье.

Сейчас расследованием гибели многодетного отца занимаются следователи СУ СКР Новосибирской области. Пока они не установили точную причину смерти.

 

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#Алина Шефер#Погиб#Отец#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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