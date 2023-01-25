В Новосибирске нашли тело отца 6 детей под Бугринским мостом

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Как пишет КП-Новосибирск, погибшим оказался многодетный отец. Ему 50 лет, остались 6 детей от 2 до 8 лет.
Знакомые семьи рассказали, что сибиряк ушел за хлебом и без вести пропал несколько дней назад. Они предполагают, что мужчине стало плохо и никто не смог помочь. Он долгое время болел.
Погибшего характеризуют, как работящего и непьющего человека. Говорят, он всегда заботился о семье.
Сейчас расследованием гибели многодетного отца занимаются следователи СУ СКР Новосибирской области. Пока они не установили точную причину смерти.