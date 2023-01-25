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Posted Сегодня, 04:22

Published Сегодня, 04:22

Modified Сегодня, 04:24

Updated Сегодня, 04:24

В Новосибирске пожарные спасли из огня 8 кроликов

Сегодня, 04:22
Фото: 1MI
Пожарные спасли кроликов из пожара в Новосибирске
Пожарные спасли дом и клетку с кроликами на улице Декоративной в Новосибирске. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Во дворе частного дома вечером во вторник, 24 января, загорелись постройки. Хозяева вызвали огнеборцев, когда своими силами не смогли потушить пламя.

«Оказалось, что клетках во дворе находились восемь кроликов. Бригада пожарных приехала за несколько минут и спасала животных. Также они не дали огню перейти на дом», - уточнил пресс-секретарь ведомства Павел Винаков.

Напомним, в ноябре прошлого года в Купино под Новосибирском сгорела ферма. Тем животным так не повезло, как этим кроликам. Они погибли - всего их было 59. Также вместе с ними погиб хозяин.

Ферма сгорела в Купино: погиб человек и 59 животных
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#Алина Шефер#Пожар#Животные#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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