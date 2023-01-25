В Новосибирске пожарные спасли из огня 8 кроликов

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
Во дворе частного дома вечером во вторник, 24 января, загорелись постройки. Хозяева вызвали огнеборцев, когда своими силами не смогли потушить пламя.
«Оказалось, что клетках во дворе находились восемь кроликов. Бригада пожарных приехала за несколько минут и спасала животных. Также они не дали огню перейти на дом», - уточнил пресс-секретарь ведомства Павел Винаков.
Напомним, в ноябре прошлого года в Купино под Новосибирском сгорела ферма. Тем животным так не повезло, как этим кроликам. Они погибли - всего их было 59. Также вместе с ними погиб хозяин.