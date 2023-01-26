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Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 08:37

Updated Сегодня, 08:37

Певица Монеточка* отменила все выступления в Новосибирске и в других городах России

26 января 2023, 08:34
Фото: monetochkaliska/Instagram*
Певица выступает против проведения СВО
Популярная среди молодежи певица Монеточка* решила отменить все свои выступления на территории России. Концерт должен был пройти и в Новосибирске.

Российская артистка Елизавета Гырдымова*, признанная иноагентом в нашей стране, отменила свои концерты в пяти городах. Певица уточнила, что выступления «не перенесены», а именно «отменены».

Речь идет о следующих городах: Новосибирске, Казани, Самаре, Екатеринбурге и Уфе. Билеты на мероприятия певицы больше не продаются, пишет newizv.ru

Стоит отметить, то Монеточка* покинула Россию после начала спецоперации. Сейчас она проживает в Вильнюсе. Тогда свои концерты она перенесла на неопределенный срок.

Недавно певица выступала в Литве. На сцену она вышла с сине-белым флагом и кричала лозунги украинских националистов.

*Певица признана иностранным агентом.

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#Эмилия Губарева#Общество#Певица#Новосибирск
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