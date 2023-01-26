Певица Монеточка* отменила все выступления в Новосибирске и в других городах России

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Российская артистка Елизавета Гырдымова*, признанная иноагентом в нашей стране, отменила свои концерты в пяти городах. Певица уточнила, что выступления «не перенесены», а именно «отменены».
Речь идет о следующих городах: Новосибирске, Казани, Самаре, Екатеринбурге и Уфе. Билеты на мероприятия певицы больше не продаются, пишет newizv.ru.
Стоит отметить, то Монеточка* покинула Россию после начала спецоперации. Сейчас она проживает в Вильнюсе. Тогда свои концерты она перенесла на неопределенный срок.
Недавно певица выступала в Литве. На сцену она вышла с сине-белым флагом и кричала лозунги украинских националистов.
*Певица признана иностранным агентом.