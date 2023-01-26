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Райкин, Миронов, Балуев поручились за экс-директора новосибирского театра

26 января 2023, 08:05
Фото: Wikimedia
Известные российские актеры выразили готовность стать поручителями бывшего директора новосибирского театра “Красный факел” Александра Кулябина, подозреваемого в растрате.

Как сообщает журнал “Театр” со ссылкой на копии ходатайств, в списке поручителей - актеры Евгений Миронов, Константин Райкин, Александр Балуев, Юлия Пересильд, Елизавета Боярская директор театра РАМТ Софья Апфельбаум и возглавляющий Большой театр Владимир Урин.

Ходатайства будут поданы сегодня на заседании по избрании меры пресечения Кулябину.

По данным журнала, этой инициативе пытаются помешать в министерстве культуры. Так, директор входящего в Минкульт департамента господдержки искусства и народного творчества Оксана Косарева настоятельно рекомендовала служащим подведомственных театров не подписывать ничего в поддержку экс-директора "Красного факела".

В декабре 2022 года Александр Кулябин, проработавший директором театра "Красный факел" 23 года, был уволен без объяснения причин по решению Министерства культуры Новосибирской области. 23 января 2023 года в отношении Александра Кулябина возбудили уголовное дело о растрате в особо крупных размерах.

В чем обвиняют директора новосибирского театра "Красный факел" Александра Кулябина
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#Кулябин#Дело#Поручители#Общество#Москва#Новосибирск
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