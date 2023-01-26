Рекорд: в Новосибирской области реализовано 46 проектов на 54 млрд рублей

Новосибирская область с самого начала реализации нацпроектов является одним из лидеров среди регионов и входит в десятку регионов с наибольшими объёмами финансирования. За последние три года в регионе вырос объем финансирования реализации нацпроектов. В 2019 году бюджет составлял 29,7 млрд рублей, а в 2022 году объем достиг 54,3 млрд рублей, из них 30,4 млрд рублей направлены из федерального бюджета.