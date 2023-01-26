Рекорд: в Новосибирской области реализовано 46 проектов на 54 млрд рублей

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
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Updated Сегодня, 09:16
На сессии Законодательного Cобрания Новосибирской области министр экономического развития региона Лев Решетников доложил о ходе реализации региональных проектов и их кассовом исполнении за прошедший год.
Новосибирская область с самого начала реализации нацпроектов является одним из лидеров среди регионов и входит в десятку регионов с наибольшими объёмами финансирования. За последние три года в регионе вырос объем финансирования реализации нацпроектов. В 2019 году бюджет составлял 29,7 млрд рублей, а в 2022 году объем достиг 54,3 млрд рублей, из них 30,4 млрд рублей направлены из федерального бюджета.
Эти средства в рамках реализации нацпроектов регионе направили на строительство школ, детских садов, открытие модельных библиотек и фельдшерско-акушерских пунктов, переоснащение больниц, ремонт дорог, благоустройство территорий.
Так, по национальному проекту «Жилье и городская среда» 1,7 млрд рублей направили на расселение аварийного и ветхого жилья, благодаря которому 1700 сибиряков улучшили свои жилищные условия.
Большие успехи и в нацпроекте «Здравоохранение»: в регионе построили 19 фельдшерско-акушерских пунктов, здания трех поликлиник и две врачебных амбулаторий.
По нацпроекту «Демография» в прошлом году более 50 тысяч семей получили поддержку от государства. Также власти получили акт ввода в эксплуатацию нового ЛДС, и построили детский сад в Тогучине.
В рамках нацпроекта «Культура» реконструировали здание Новосибирского театра под управлением С. Афанасьева. По нацпроекту «Образование» построены новые школы в Советском районе Новосибирска и в п. Восход.
Напомним, что ранее Губернатор Новосибирской области Андрей Травников высоко оценил освоение средств на реализацию национальных проектов в 2022 году. «Поставлен очередной рекорд – регионом было освоено более 54 миллиардов рублей. По проценту освоения средств также зафиксирована положительная динамика. Однако, у нас есть резервы для того, чтобы ускорять реализацию проектов по отдельным направлениям и увеличивать объёмы осваиваемых средств в 2023 году», – подчеркнул он.