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Published Сегодня, 08:56

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Updated Сегодня, 09:16

Рекорд: в Новосибирской области реализовано 46 проектов на 54 млрд рублей

26 января 2023, 08:56
Фото: сайт Правительства НСО
Новосибирская область установила рекорд по реализации национальных проектов
В 2022 году на реализацию 46 проектов в регионе было направлено 54,23 млрд рублей. Как результат, в области появились школы, детские сады, модельные библиотеки, отремонтированы дороги, восстановлены леса, очищены водоемы и многое другое.

На сессии Законодательного Cобрания Новосибирской области министр экономического развития региона Лев Решетников доложил о ходе реализации региональных проектов и их кассовом исполнении за прошедший год.

Новосибирская область с самого начала реализации нацпроектов является одним из лидеров среди регионов и входит в десятку регионов с наибольшими объёмами финансирования. За последние три года в регионе вырос объем финансирования реализации нацпроектов. В 2019 году бюджет составлял 29,7 млрд рублей, а в 2022 году объем достиг 54,3 млрд рублей, из них 30,4 млрд рублей направлены из федерального бюджета.

Эти средства в рамках реализации нацпроектов регионе направили на строительство школ, детских садов, открытие модельных библиотек и фельдшерско-акушерских пунктов, переоснащение больниц, ремонт дорог, благоустройство территорий.

Так, по национальному проекту «Жилье и городская среда» 1,7 млрд рублей направили на расселение аварийного и ветхого жилья, благодаря которому 1700 сибиряков улучшили свои жилищные условия.

Большие успехи и в нацпроекте «Здравоохранение»: в регионе построили 19 фельдшерско-акушерских пунктов, здания трех поликлиник и две врачебных амбулаторий.

По нацпроекту «Демография» в прошлом году более 50 тысяч семей получили поддержку от государства. Также власти получили акт ввода в эксплуатацию нового ЛДС, и построили детский сад в Тогучине.

В рамках нацпроекта «Культура» реконструировали здание Новосибирского театра под управлением С. Афанасьева. По нацпроекту «Образование» построены новые школы в Советском районе Новосибирска и в п. Восход.

Напомним, что ранее Губернатор Новосибирской области Андрей Травников высоко оценил освоение средств на реализацию национальных проектов в 2022 году. «Поставлен очередной рекорд – регионом было освоено более 54 миллиардов рублей. По проценту освоения средств также зафиксирована положительная динамика. Однако, у нас есть резервы для того, чтобы ускорять реализацию проектов по отдельным направлениям и увеличивать объёмы осваиваемых средств в 2023 году», – подчеркнул он.
Андрей Травников: Важно своевременно реализовывать нацпроекты и областные программы
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#Правительство#Губернатор#Общество#Город#Новосибирская область#Андрей Травников
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