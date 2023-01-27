Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Как стало известно, Григорий Милогулов стал проректором по молодежной политики и воспитательной работе в Новосибирском государственном театральном институте (НГТИ).
Теперь политик будет работать с молодыми актерами, а также помогать с абитуриентами в рамках приемной кампании. Кроме того, Милогулов начнет заниматься проектом Пушкинской карты.
Напомним, что на должности замминистра культуры Милогулов курировал развитие проф. искусства, культурного образования и сохранение культурного наследия.
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