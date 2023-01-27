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Posted Сегодня, 06:33

Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

Экс-замминистра культуры НСО стал проректором театрального вуза в Новосибирске

27 января 2023, 06:33
Фото: Правительство НСО
Он будет работать в НГТИ
Григорий Милогулов, бывший заместитель министра культуры региона назначен проректором театрального института в Новосибирске. Об этом он сообщил на своей ВК-странице.

Как стало известно, Григорий Милогулов стал проректором по молодежной политики и воспитательной работе в Новосибирском государственном театральном институте (НГТИ).

Теперь политик будет работать с молодыми актерами, а также помогать с абитуриентами в рамках приемной кампании. Кроме того, Милогулов начнет заниматься проектом Пушкинской карты.

Напомним, что на должности замминистра культуры Милогулов курировал развитие проф. искусства, культурного образования и сохранение культурного наследия.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск
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