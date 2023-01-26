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Published Сегодня, 09:58

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В Новосибирске экс-директора «Красного факела» Кулябина отправили под домашний арест

26 января 2023, 09:58
Фото: kino-teatr.ru
Кулябину запретили пользоваться телефоном
Новосибирский суд избрал меру пресечения бывшему директору театра Красный факел Александру Кулябину.

Судебное заседание прошло в четверг, 26 января в Центральном суде. Бывшего директора Александра Кулябина отправили под домашний арест до 23 марта. Также ему запретили общаться со свидетелями дела, пользоваться телефоном и интернетом. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Напомним, что экс-руководителя театра «Красный факел» Александра Кулябина задержали 23 января. В его доме прошли обыски. Обвинили Кулябина в растрате в особо крупном размере.

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По данным следствия, бывший директор незаконно выплачивал вознаграждение экс-режиссеру и своему сыну Тимофею Кулябину, которого уволили еще в прошлом году. В деле фигурирует и сумма растраты – 1,8 млн рублей.

Напомним, бывшего руководителя театра задержали по обвинению в растрате в особо крупном размере. Следователи полагают, что Александр Кулябин незаконно выплачивал вознаграждение бывшему главному режиссеру и своему сыну Тимофею Кулябину. В деле фигурирует и сумма - 1,8 млн рублей.

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#Эмилия Губарева#Кулябин#Уголовное дело директора театра Кулябина#Красный факел#Суд#Общество#Новосибирск
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