Судебное заседание прошло в четверг, 26 января в Центральном суде. Бывшего директора Александра Кулябина отправили под домашний арест до 23 марта. Также ему запретили общаться со свидетелями дела, пользоваться телефоном и интернетом. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.